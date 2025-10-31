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۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۵۳

خطیب جمعه چابهار: درک جوانان و نوجوانان امروزی وظیفه همه ماست

خطیب جمعه چابهار: درک جوانان و نوجوانان امروزی وظیفه همه ماست

چابهار - امام جمعه چابهار بیان کرد: امروز وظیفه ماست که جوانان و نوجوانان نسل امروز را دریابیم و نگذاریم دشمن در ذهن و دل آنان نفوذ کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های نماز جمعه چابهار، تقوا، عقل، حیا و دین‌داری را نشانه‌های روشن ایمان دانست و گفت: انسان عاقل، بنده هوای نفس نیست و دنیا را مزرعه‌ای برای آخرت می‌بیند.

امام جمعه چابهار افزود: با استناد به سخنان امام صادق (ع)، عفت را لباس بندگان محبوب خدا دانست و افزود: عزت حقیقی در گرو پاکی نیت، گفتار و رفتار است.

در ادامه، حجت الاسلام موسوی با گرامیداشت یاد شهید محمدحسین فهمیده، نوجوان ۱۳ ساله‌ای که با اخلاص جان خود را فدای اسلام کرد، گفت: او الگویی جهانی شد و امام امت فرمودند: «رهبر ما آن طفل سیزده‌ساله است.»

وی تأکید کرد: امروز وظیفه ماست که نوجوانان نسل امروز را دریابیم و نگذاریم دشمن در ذهن و دل آنان نفوذ کند.

امام جمعه چابهار با اشاره به شهادت مظلومانه شهید آرمان علیوردی، این حادثه را هشداری برای ضعف در تربیت دینی و بصیرتی دانست و خواستار تقویت روشنگری و کار فرهنگی در میان جوانان شد.

وی همچنین ۱۳ آبان را نماد مبارزه و عزت ملی خواند و اظهار داشت: انقلاب اسلامی با همت جوانان شکل گرفت و امروز نیز پیشرفت کشور در گرو اعتماد به جوانان مؤمن و خلاق است.

حجت الاسلام موسوی افزود: دشمن می‌خواهد امید را از نسل آینده بگیرد، اما ما باید با ایمان و عمل، راه مقاومت و پیشرفت را ادامه دهیم.

وی در پایان، با اشاره به آغاز دهه فاطمیه، حضرت زهرا (س) را تجسم ایمان و عفت معرفی کرد و خواستار تأمل در سیره آن بانوی بزرگ برای تقویت غیرت دینی در جامعه شد.

کد مطلب 6640366

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    نظرات

    • IR ۰۹:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۰
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      پاسخ
      جوانان امروز تنها نیاز به شنیده شدن دارند اما متأسفانه همه در مقابل با آنان هستند

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