به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای نمازجمعه این چابهار با تأکید بر رعایت تقوای الهی گفت: پیامبر اکرم (ص) ما را از دوستی با دشمنان دین برحذر داشتهاند، زیرا این دوستی هیچ سودی برای مؤمن ندارد. قرآن کریم نیز همنشینی با دوستان بد را خطری برای ایمان معرفی میکند. به گفته او، دشمن خدا هرگز به عهد خود وفادار نخواهد بود.
امام جمعه چابهار با اشاره به سخن امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «تنهایی در بیابان بهتر از همنشینی با انسان بد است»، افزود: در روزهایی که شاهد شهادت مدافعان امنیت به دست دشمنان این ملت هستیم، باید بیش از گذشته به این هشدارها توجه کنیم. کسانی که فرزندان این سرزمین را به شهادت میرسانند، شایسته هیچگونه دوستی و اعتماد نیستند.
حجت الاسلام موسوی با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: پیامبر (ص) فاطمه را پاره تن خود معرفی کردهاند و این روایت تنها بیان احساس پدرانه نیست، بلکه تأکیدی بر جایگاه دختران و ضرورت تکریم آنان است.
وی بیان کرد: زنان باید سیره حضرت زهرا (س) را در خردمندی، معرفت و مسئولیتپذیری الگوی خود قرار دهند؛ همان بانویی که در کودکی لقب «امابیها» گرفت و در نقش همسر و مادر نیز نمونهای بیبدیل بود.
امامجمعه چابهار با اشاره به مسابقات مسئلهدار برگزارشده در کیش، این اقدام را حرکتی سازمانیافته برای تخریب فرهنگ اسلامی دانست و خواستار ورود فوری دستگاه قضا و نهادهای اجرایی شد.
وی تأکید کرد: جریانهایی هدفمند در تلاشاند ارزشهای انقلاب را تضعیف کنند و امروز دشمن در عرصه فرهنگی فعالتر از همیشه عمل میکند.
حجت الاسلام موسوی در پایان با اشاره به هشدار قرآن درباره «تکاثر» تاکید کرد: دلبستگی به مال و قدرت، برخی را به حمایت از جریانهای ضدفرهنگی کشانده است؛ در حالی که این دنیاطلبی هیچ ارزشی برای آخرت ندارد و تنها موجب سقوط جامعه میشود.
