امام جمعه چابهار: فاصله گرفتن از ولایت؛ عامل خسران در دنیا و آخرت است

چابهار - خطیب جمعه چابهار با بیان اینکه ولایت‌گریزی انسان را در برابر وسوسه‌های شیطان بی‌دفاع می‌کند، گفت: کسانی که از مسیر ولایت دور می شوند، در دنیا سردرگم شده و در آخرت نیز زیان می بینند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های زندگی و دوری از وسوسه‌های شیطانی تأکید کرد.

امام جمعه چابهار با استناد به آیات قرآن گفت: کافران در قیامت از انتخاب‌های نادرست خود پشیمان می‌شوند و می‌گویند ای‌کاش همراه پیامبر بودیم یا دوست بد ما را از راه حق دور نمی‌کرد.

وی با بیان اهمیت انتخاب همنشین افزود: بسیاری از گرفتاری‌های انسان از فاصله گرفتن از اولیای الهی و دوستی با افراد فاسد ناشی می‌شود.

امام جمعه چابهار گفت: امروز نیز کسانی که از ولایت فاصله گرفته و به دنبال دنیاطلبان و غرب‌پرستان می‌روند، در خسران دنیا و آخرت گرفتار خواهند شد.

موسوی با اشاره به تأثیر دوستی بر رفتار انسان گفت: علم و دین هر دو تأکید دارند که همنشین خوب در بینش انسان اثرگذار است و باید از دوستی‌های فاسد پرهیز کرد.

وی افزود: کشورهایی مانند آمریکا و برخی دولت‌های اروپایی هرگز دوست قابل اعتماد نیستند و تاریخ، گواه رفتارهای ظالمانه آنان است؛ بنابراین اتکا و مذاکره با چنین کشورهایی سودی ندارد.

حق مادر بزرگ‌ترین حق برگردن انسان است

امام جمعه چابهار با اشاره به وفات بانو ام‌البنین (س) و مقام مادران شهدا گفت: حق مادر بزرگ‌ترین حق بر گردن انسان است و محبت به مادر هرگز جبران‌کننده زحمات او نیست.

وی همچنین با قدردانی از خانواده‌های شهدا تأکید کرد: هر جایگاه مدیریتی در این کشور با خون شهدا تثبیت شده و مدیران باید قدردان این نعمت باشند.

موسوی با گرامیداشت روز دانشجو، ۱۶ آذر را نماد بیداری و حق‌طلبی دانشجویان دانست و گفت: بسیج دانشجویی نیز با فعالیت‌های جهادی و خالصانه در مسیر خدمت به مردم حرکت می‌کند.

وی در پایان با تأکید بر پرهیز از اسراف و رعایت ساده‌زیستی گفت: اسراف از رذائل اخلاقی و عامل دوری از نعمت‌های الهی است و جامعه مؤمن باید زندگی خود را بر مدار اعتدال و بندگی سامان دهد.

