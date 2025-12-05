امام جمعه چابهار: فاصله گرفتن از ولایت؛ عامل خسران در دنیا و آخرت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید محمد موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی، بر ضرورت بهرهگیری از فرصتهای زندگی و دوری از وسوسههای شیطانی تأکید کرد.
امام جمعه چابهار با استناد به آیات قرآن گفت: کافران در قیامت از انتخابهای نادرست خود پشیمان میشوند و میگویند ایکاش همراه پیامبر بودیم یا دوست بد ما را از راه حق دور نمیکرد.
وی با بیان اهمیت انتخاب همنشین افزود: بسیاری از گرفتاریهای انسان از فاصله گرفتن از اولیای الهی و دوستی با افراد فاسد ناشی میشود.
امام جمعه چابهار گفت: امروز نیز کسانی که از ولایت فاصله گرفته و به دنبال دنیاطلبان و غربپرستان میروند، در خسران دنیا و آخرت گرفتار خواهند شد.
موسوی با اشاره به تأثیر دوستی بر رفتار انسان گفت: علم و دین هر دو تأکید دارند که همنشین خوب در بینش انسان اثرگذار است و باید از دوستیهای فاسد پرهیز کرد.
وی افزود: کشورهایی مانند آمریکا و برخی دولتهای اروپایی هرگز دوست قابل اعتماد نیستند و تاریخ، گواه رفتارهای ظالمانه آنان است؛ بنابراین اتکا و مذاکره با چنین کشورهایی سودی ندارد.
حق مادر بزرگترین حق برگردن انسان است
امام جمعه چابهار با اشاره به وفات بانو امالبنین (س) و مقام مادران شهدا گفت: حق مادر بزرگترین حق بر گردن انسان است و محبت به مادر هرگز جبرانکننده زحمات او نیست.
وی همچنین با قدردانی از خانوادههای شهدا تأکید کرد: هر جایگاه مدیریتی در این کشور با خون شهدا تثبیت شده و مدیران باید قدردان این نعمت باشند.
موسوی با گرامیداشت روز دانشجو، ۱۶ آذر را نماد بیداری و حقطلبی دانشجویان دانست و گفت: بسیج دانشجویی نیز با فعالیتهای جهادی و خالصانه در مسیر خدمت به مردم حرکت میکند.
وی در پایان با تأکید بر پرهیز از اسراف و رعایت سادهزیستی گفت: اسراف از رذائل اخلاقی و عامل دوری از نعمتهای الهی است و جامعه مؤمن باید زندگی خود را بر مدار اعتدال و بندگی سامان دهد.
