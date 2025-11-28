به گزارش خبرنگار مهر، ناخدا یکم مهدی اسپانلو در بین نمازگزاران گرگان با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز در حوزه‌های مختلف نظامی به دستاوردهایی رسیده که زمانی قابل تصور نبود.

وی مهم‌ترین نمونه این پیشرفت‌ها را دریانوردی اقیانوس‌پیما عنوان کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش با تکیه بر تجهیزات و دانش بومی توانست مسیرهای سخت دریایی را طی کند و از اقیانوس آرام عبور کند. این توانمندی تنها در اختیار چهار کشور جهان است و موجب شگفتی بسیاری از کارشناسان بین‌المللی شد.

معاون جنگ نرم نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران افزود: ارتقای جایگاه ایران در عرصه جهانی ملموس است. در یکی از نشست‌های بین‌المللی در آفریقا، فرمانده نیروی دریایی آن کشور با احترام ویژه، جایگاه ایران را در ردیف نخست قرار داد. این اقدام نمادی از تغییر نگاه جهانی به قدرت دریایی ایران است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن بیش از گذشته از جنگ شناختی برای تضعیف انسجام داخلی استفاده می‌کند، تأکید کرد: حضور مردم در صحنه‌های اخیر ثابت کرد که همراهی ملت با نظام، اصلی‌ترین عامل ناکامی دشمنان است.

اسپانلو در ادامه به بخشی از توانمندی‌های بومی مجموعه اشاره کرد و گفت: در حوزه هواشناسی دریایی نرم‌افزاری تولید کرده‌ایم که برخی کشورهای اروپایی خواهان آن هستند. خط تولید زیردریایی فاتح، ناوشکن‌های سهند، سبلان و دیلمان و شناورهای موشک‌انداز فعال است. تا امروز ۱۰۳ ناوگروه به آب‌های آزاد اعزام شده و اکنون دو ناوگروه در جنوب و شرق آفریقا در مأموریت بین‌المللی حضور دارند و برای نخستین بار از کانال سوئز عبور کردیم و در اقیانوس هند، اقیانوس اطلس و دریای بالتیک حضور عملیاتی داشتیم.

وی همچنین به فعالیت‌های بشردوستانه نیروی دریایی ازجمله راه‌اندازی بیمارستان‌های دریایی در چابهار و جاسک اشاره کرد و آن را بخشی از مسئولیت اجتماعی این نیرو دانست.

معاون جنگ نرم نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد شهدای هسته‌ای، شهید فخری‌زاده، شهید شهریاری، شهید مدرس و میرزا کوچک‌خان جنگلی گفت: پیشرفت امروز کشور نتیجه ایثار این افراد است و نیروهای مسلح با همان روحیه مسیر اقتدار ملی را ادامه می‌دهند.

وی جنگ ۱۲ روزه اخیر میان ایران و رژیم صهیونیستی را نقطه عطفی در تحولات منطقه دانست و افزود: این نبرد بیش از یک پیروزی نظامی، نمایش انسجام، توان تمدنی و اقتدار استراتژیک جمهوری اسلامی ایران بود.