امام جمعه همدان: بسیج با حضور مردم نظام را حفظ کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جوادی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته همدان با گرامیداشت هفت آذر، روز نیروی دریایی، به جانفشانی‌های این نیرو در دفاع از مرزهای آبی کشور اشاره کرد و گفت: نیروی دریایی ارتش با شهامت و ایثارگری اجازه نداد حتی یک قطره از دریاهای ما در اختیار دشمن قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ارتش پس از پیروزی انقلاب اسلامی با هدایت امام خمینی (ره) تقویت شد، افزود: این ارتش و به‌ویژه نیروی دریایی آن، در کنار سایر بخش‌ها، نظام جمهوری اسلامی را روی پای خود نگه داشتند.

امام جمعه موقت همدان در ادامه با بزرگداشت یاد شیخ مفید، شهید مدرس و میرزا کوچک خان، خاطرنشان کرد: شهدای بزرگی چون مدرس در برابر استبداد رضاخان ایستادند و راه حفظ ارزش‌های انقلابی را هموار کردند.

وی با اشاره به حضور پرشور بسیجیان در سراسر کشور، تصریح کرد: بسیج با حضور پیر و جوان، زن و مرد، برای ابقای نظام جمهوری اسلامی تلاش می‌کند.

جوادی با تأکید بر لزوم نهادینه شدن روحیه بسیجی در همه اقشار جامعه، گفت: سرداران ما، از جمله سردار سلیمانی و شهدای جنگ ۱۲ روزه، همگی رنگ بسیجی داشتند.

وی افزود: همه ما، از جمله من، باید رنگ بسیجی به خود بگیریم. حتی بازار اگر بسیجی شود، دیگر شاهد گرانفروشی و بی‌عدالتی نخواهیم بود.

امام جمعه همدان با اشاره به نقش بسیج در اقتصاد و مدیریت بحران، گفت: بسیج در تمام حوادث پیشگام است و با قناعت و روحیه بسیجی می‌توانیم اقتصاد را اصلاح و نظام را حفظ کنیم.

وی گفت: من دیگر توانایی لازم برای این مسئولیت را ندارم و بهتر است جوانانی با فکر بازتر و ابزار بهتر، هدایت مردم را بر عهده بگیرند.

امام جمعه موقت همدان در پایان از مردم خواست قدردان امانت شهدا باشند و با سبک زندگی بسیجی، زمینه ماندگاری نظام و فرار دشمنان را فراهم کنند.