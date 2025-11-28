افزایش قیمت بنزین به سطح جهانی برای مهار قاچاق ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جواد باقری ارومی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته به اهمیت توجه به قرآن در کنار توجه به اهل بیت (ع) تأکید و اظهار کرد: قرآن و اهل بیت (ع) دو یادگار ارزشمند پیامبر اکرم (ص) برای امت اسلام هستند که مکمل و مؤید یکدیگر می‌باشند هر کدام بدون دیگری ناقص خواهد بود.

وی به اعجاز قرآن و حفظ شدن این کتاب آسمانی از گزند دستبردها و تحریف‌ها تصریح کرد و افزود: قرآن سخن پروردگار بر زبان پیامبر اسلام (ص) است که به عنوان کامل‌ترین و خالص‌ترین کتاب آسمانی در اختیار ما مسلمانان قرار دارد و باید از این گنجینه الهی بهره کافی ببریم.

خطیب جمعه ارشق در خطبه دوم به تبیین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام تصویری به مناسبت هفته بسیج پرداخت و شکست و زبونی دشمن را از بزرگترین دستاوردهای روحیه بسیجی در دوران کنونی و جنگ تحمیلی دوازده روزه رژیم صهیونی دانست و خاطر نشان کرد: قدرت نظامی و دفاعی و روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن ثمره روحیه بسیجی است.

باقری ارومی توصیه رهبر معظم انقلاب در خصوص حمایت از دولت را نشانگر وحدت و اتحاد داخلی و تقویت چهره جمهوری اسلامی در عرصه‌های بین المللی دانست و از زحمات دولت در تداوم برنامه‌های دولت شهید رئیسی و اقدامات جدید به خصوص اصلاح قیمت بنزین قدردانی کرد.

امام جمعه رضی از اقدام کارشناسانه و شجاعانه دولت در اصلاح قیمت بنزین تقدیر و تشکر کرد و یادآور شد؛ این طرح می‌تواند اصلاح و بازنگری شود تا همه اقشار مردم از آن بهره مند گردند.

وی افزود: مالکان خودروهای جدید یا به اصطلاح نوپلاک ها حق دارند از سهمیه بنزین یارانه‌ای استفاده کنند و برای جلوگیری از مصرف بی رویه و قاچاق بنزین باید قیمت آن را به سطح قیمت بین المللی رساند و از منافع فروش آن به بخش‌های مختلف تولید، بهداشت و درمان و آموزش یارانه اختصاص داد.

سخنگوی انقلاب اسلامی در بخش ارشق توصیه رهبر معظم انقلاب مبنی بر صرفه جویی در مصرف را یک امر کلی و ضامن اصلاح امور اقتصادی و معیشت خانواده ایرانی دانست و گفت: متأسفانه سبک زندگی امروز بسیاری از افراد جامعه به سمت مصرف گرایی پیش می‌رود و بدون نگاه به آینده فقط سرمایه موجود را مصرف می‌کنیم که این امر برای آینده یک زنگ خطر جدی است.

حجت الاسلام باقری ارومی شهادت فرمانده حزب الله، شهید هیثم علی طباطبایی را نشانه زنده بودن حزب الله و قدرت پویای آن دانست و افزود: وقتی رژیم صهیونی این فرمانده متخصص و خبره را ترور می‌کند یعنی نه تنها حزب الله زنده است بلکه سلاح خود را نیز زمین نگذاشته و برای آینده رژیم صهیونی یک خطر جدی است.

امام جمعه ارشق در پایان از حضور باشکوه مردم و مسئولین مؤمن و انقلابی منطقه ارشق در مراسم دسته عزاداری حضرت فاطمه (س) و تشییع شهید گمنام کمال تشکر و قدردانی را نمود و این حضور را نشانه معنویت، روحیه انقلابی و پایبندی به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی و خون پاک شهیدان دانست.