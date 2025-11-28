به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین جواد راثی در خطبههای این هفته نماز جمعه لیلان با انتقاد شدید از رویکرد دولت در قبال آلودگی هوا، تأکید کردند که تعطیلی مداوم ادارات و مدارس، درمان نیست و تکرار تجربهی تلخ آموزش غیرحضوری در شرایط پیشرفت علمی جهان، قابل قبول نیست.
امام جمعه لیلان با ریشهیابی مشکل، مازوتسوزی نیروگاهها و صنایع سیمانی را عامل اصلی بحران دانستند و سیاستگذاری مسئولان صنعت سیمان را که کارخانهها را مختص مصرف مازوت معرفی میکنند، نشانهی ضعف در تدوین سیاستهای بلندمدت انرژی و محیطزیست قلمداد کردند.
خطیب جمعه هشدار داد: بیعملی در قبال این بحران، علاوه بر از بین بردن میراث طبیعی، بهطور مستقیم اعتماد عمومی و وثوق ملی نسبت به حاکمیت را هدف قرار داده و آن را مخدوش خواهد ساخت. راهحل فوری و اساسی نیز اجرای کامل قانون هوای پاک عنوان شد.
شکست راهبردی رژیم صهیونیستی در برابر قدرت روزافزون حزبالله
حجتالاسلام والمسلمین راثی در خطبه سیاسی نماز جمعه این هفته لیلان، ضمن دعوت به تقوای الهی، شهادت فرمانده حزبالله لبنان هیثم علی طباطبایی را نشانهای از بنبست و ناتوانی رژیم صهیونیستی دانستند. ایشان تأکید کردند که اسرائیل در برابر نفوذ و قدرت فزاینده حزبالله درمانده شده و تنها به ترور و اقدامات جنایتکارانه روی آورده است.
امام جمعه سه عامل اصلی را موجب خشم و سردرگمی رژیم صهیونیستی عنوان کرد:
۱. بازسازی سریع ساختار حزبالله پس از ترور سید حسن نصرالله و استمرار قدرت مقاومت، که نشانهٔ امداد و وعده الهی است.
۲. ناکامی طرح خلع سلاح مقاومت از درون لبنان با هوشیاری و ایستادگی مردم این کشور.
۳. غیرقابل پیشبینی بودن پاسخ حزبالله در برابر اقدامات اسرائیل که موجب اضطراب دائمی دشمن شده است.
وی در پایان با اشاره به وعده الهی «إن حزب الله هم الغالبون» تأکید کردند که تحولات اخیر نشاندهندهی افول اسرائیل و پایداری جبهه مقاومت است.
