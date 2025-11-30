به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رهنما، عضو تیم کارشناسی بهینه‌سازی فهرست‌سازی رخدادهای پرخطر سازمان جهانی هواشناسی، با تشریح ابعاد نگران‌کننده آلودگی هوا در کشور گفت: بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، سال گذشته حدود ۵۸ هزار نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست داده‌اند؛ رقمی که به گفته او معادل از دست رفتن یک عضو در ۵۸ هزار خانواده ایرانی است.

وی همچنین هزینه تحمیل‌شده بر نظام سلامت کشور را حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال گذشته عنوان کرد و افزود: این فشار اقتصادی و انسانی نشان می‌دهد که نمی‌توان به روند فعلی ادامه داد.

رهنما با اشاره به اینکه کشور باید برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت را هم‌زمان اجرا کند، تصریح کرد: در کوتاه‌مدت، اقداماتی نظیر تعطیلی مدارس، اجرای طرح زوج و فرد و کاهش تردد شهروندان تنها برای جلوگیری از «بدتر شدن» وضعیت است و نه حل ریشه‌ای مشکل.

به گفته این کارشناس، در بخش میان‌مدت و بلندمدت ضروری است که حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد، کیفیت سوخت ارتقا پیدا کند و تولید خودروهای غیر استاندارد متوقف شود. او تأکید کرد تا زمانی که خودروهای قدیمی و پرمصرف همچنان تولید می‌شوند، هیچ تغییری در الگوی آلودگی هوا ایجاد نخواهد شد.

رهنما در رادیو گفت‌وگو همچنین درباره ابزارهای پایش آلودگی توضیح داد که «سیاهه انتشار» در کشور امکان شناسایی دقیق سهم منابع ثابت و متحرک آلاینده‌ها را فراهم کرده و این داده‌ها پایه مدل‌های پیش‌بینی هواشناسی است، به‌گونه‌ای که می‌توان پیش‌بینی کرد در سه سال آینده کدام نقاط با افزایش غلظت برخی گازها مواجه می‌شوند.

وی درباره اقدامات اجرایی پژوهشگاه هواشناسی نیز گفت سامانه «پیش‌بینی آلودگی هوای ۱۰ کلان‌شهر» به‌روزرسانی شده و اکنون با دقت بالاتر، غلظت گازهای آلاینده را برای ۷۲ ساعت آینده پیش‌بینی و در اختیار نهادهای تصمیم‌ساز قرار می‌دهد. این اطلاعات به گفته او مستقیماً در تصمیمات کمیته شرایط اضطرار آلودگی هوا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رهنما در پایان تأکید کرد: هرچند تصمیماتی نظیر کاهش تعداد خودروهای در حال تردد و تعطیلی مدارس می‌تواند از تشدید بحران جلوگیری کند، اما حل مسئله تنها با اصلاح ساختار حمل‌ونقل، سوخت و خودرو امکان‌پذیر است؛ در غیر این صورت، پاییز و زمستان‌های آلوده هر سال تکرار خواهند شد.