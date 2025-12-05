به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که با حضور هزاران نفر از مردم شهرستان برگزار شد، از غیرت و بصیرت مثال‌زدنی مردم بیکاه در تشییع شهدای گمنام تجلیل کرد و گفت: حضور گسترده مردم بیکاه در مراسم تشییع شهدا از رهدار تا بیکاه، نمادی از ایران انقلابی و ملت ولایی است که باید مورد تجلیل قرار گیرد.

حجت‌الاسلام بارانی ضمن قدردانی از فرمانداری شهرستان برای پیگیری پروژه تعریض و بهسازی جاده دسترسی به بخش بیکاه، تصریح کرد: امیدواریم که برای اجرای این پروژه زمان‌بندی دقیق اعلام شود و تابلو روزشمار نصب شود تا این پروژه به سرنوشت نیمه‌تمام پل ورودی جغین دچار نشود که سال‌هاست نیمه‌کار رها شده و خطرات جدی برای مردم دارد.

وی همچنین از عدم پیگیری‌های لازم برای تعریض و آسفالت محور خراجی انتقاد کرد و خواستار تدبیر جدی در این زمینه شد.

امام جمعه رودان به مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم اشاره کرد و با نقل فرمایشات رهبر معظم انقلاب، گفت: یکی از آسیب‌های عمده در اقتصاد کشور در دهه گذشته، وابستگی به اراده بیگانگان بود که کشور را در بلاتکلیفی قرار داد و باعث فلج شدن تولید و سرمایه‌گذاری شد. این مشکلات باید در داخل کشور و با مدیریت قوی حل شوند.

وی ادامه داد: گرانی‌های اخیر در کالاهایی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، خودرو و نهاده‌های دامی قابل توجیه نیست و نیازمند مدیریت جهادی و عالمانه است. مسئولان باید در عمل مشکلات را حل کنند نه اینکه فقط در تریبون‌ها از آنها سخن بگویند.

حجت‌الاسلام بارانی همچنین به مشکلات بی‌انضباطی در بازار و گرانی مداوم کالاها و خدمات اشاره کرد و افزود: ملت ایران ملتی مقاوم و توانمند است و اکنون نوبت مسئولان است که در عمل نشان دهند که خدمت‌گزار واقعی مردم هستند. با همدلی دولت و ملت، تمامی مشکلات قابل حل است.

در پایان، رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان رودان ۱۶ آذر را نماد استکبارستیزی جنبش دانشجویی ایران دانست و یاد و خاطره شهدای دانشجو را گرامی داشت.