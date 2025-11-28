شهید گمنام هشت سال دفاع مقدس در بیکاه آرام گرفت‌

به گزارش خبرنگار مهر، عصر جمعه برای مردم بیکاه روزی متفاوت و سرشار از شور و دلدادگی بود. آنان مهمانی عزیز را در پیش داشتند؛ مهمانی که حضورش برای همه اهالی ارزشمند و خاطره‌ساز بود. از روزها قبل، مردم با شوق و ارادت، خود را برای استقبال از این مسافر جاودانه آماده کرده بودند.

از شب پیش، موکب‌ها در نقاط مختلف شهر برپا شده بود و خادمان، بی‌وقفه به پذیرایی از سوگواران و عاشقان مشغول بودند.

همه چیز رنگ و بوی انتظار گرفته بود؛ انتظاری که قرار بود با ورود شهیدی از تبار آسمان به ثمر بنشیند. مسافری که پس از سال‌ها غربت، این‌بار برای همیشه در بیکاه صاحب‌خانه می‌شد.

مردم بیکاهِ رودان، پیر و جوان، زن و مرد، یک‌صدا و یک‌دل در خیابان‌ها حاضر شدند تا با شکوهی کم‌نظیر، مهمان آسمانی خود را بدرقه کنند.

پیکر مطهر این شهید گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس، در میان حزن، اشک، صلوات و احترام اهالی تشییع و در فضایی آکنده از معنویت و ارادت، به خاک سپرده شد؛ تا یاد و نامش برای همیشه در دل‌های مردم این دیار ماندگار بماند.

مردم بیکاه همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب، پیشگام بوده‌اند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی امام جمعه رودان با قدردانی از حضور باشکوه مردم، این استقبال را ادامه مسیر روشن انقلاب اسلامی دانست و گفت: مردم بیکاه همواره در عرصه‌های مختلف انقلاب، دفاع مقدس و آزمون‌های بصیرتی پیشگام بوده‌اند.

وی با اشاره به جایگاه رفیع شهدا و پیام معنوی حضور آنان در میان ملت، تأکید کرد: استقبال مردم از شهید گمنام، تجدید بیعتی باشکوه با آرمان‌های امامین انقلاب و شهدای والامقام است.

این حضور پاسخی قاطع به دشمنان است

امام جمعه رودان گفت: این حضور، پاسخی قاطع به دوستان و دشمنان جمهوری اسلامی است و ثابت می‌کند ملت ایران در مسیر عزت، شرافت و استقلال هیچ‌گاه عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سردار غلامشاهی: شهدا نماد شرافت و قدرت ملی هستند

سردار عباس غلامشاهی، فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عصر جمعه در آئین تدفین شهید گمنام در شهر بیکاه رودان با ستایش از مردم منطقه بیکاه، حضور و غیرت آنان را مایه افتخار ملی دانست و تأکید کرد: این مردم با بصیرت، وفاداری و پایبندی به ارزش‌های انقلاب، مظهر اقتدار و عزت ملت ایران هستند.

وی با اشاره به جایگاه والای شهدا در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس، اظهار داشت: شهدا با فداکاری و ایثار خود، نماد شرافت و قدرت ملی ما هستند و یاد و نامشان الهام‌بخش نیروهای مسلح و ملت در صیانت از ارزش‌هاست.

شهدا حتی پس از شهادت نیز تولید قدرت می‌کنند

فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه افزود: شهدا حتی پس از شهادت نیز تولید قدرت می‌کنند و حضور معنوی آنان باعث دلگرمی و امید ملت و نیروهای مسلح می‌شود.

سردار غلامشاهی با اشاره به تهدیدهای خارجی و تلاش دشمنان برای کاهش اقتدار ملی، بیان کرد: ملت ایران همواره با پایبندی به ارزش‌ها و وفاداری به آرمان‌های انقلاب، عزت و اقتدار خود را حفظ کرده است و توانمندی‌های نیروهای مسلح همواره بازدارنده دشمنان بوده است