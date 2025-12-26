به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه رودان با اشاره به حوادث طبیعی اخیر، اظهار داشت: پیش از هر بحرانی باید آمادگیها سنجیده شود؛ اینکه آیا ستاد بحران ما در شهرها و روستاها برای زلزله یا سیل احتمالی آمادگی واقعی دارد یا خیر، مسئلهای اساسی است.
ضرورت پیشگیری و شناسایی آسیبها
وی افزود: کلاسها و آموزشهای محدود سالانه کافی نیست و باید عوامل آسیبزا، نقاط بحرانی و میزان خسارت به مردم، باغات و منازل بهطور دقیق شناسایی و رصد شود تا پیش از بحران بعدی برای آن برنامهریزی صورت گیرد. حضور میدانی مسئولان در زمان بحران ارزشمند است، اما مهمتر از آن پیشگیری و کاهش خسارتهاست.
امام جمعه رودان با بیان اینکه غفلت در مدیریت بحران، آسیبها را افزایش میدهد، تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد هرجا مسئولان بهموقع تدبیر کردهاند، مردم آسیب کمتری دیدهاند.
نهضت سوادآموزی؛ افتخار ماندگار انقلاب اسلامی
بارانی با اشاره به سالروز تشکیل نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره)، آن را از افتخارات درخشان نظام اسلامی دانست و گفت: امروز ایران اسلامی در سوادآموزی ابتدایی به قلههای جهانی رسیده و طبق آمارهای رسمی، نرخ سواد در شهرها و روستاها به بالای ۹۸ درصد افزایش یافته است.
وی افزود: پیش از انقلاب، میزان سواد در جامعه روستایی حدود ۲۵ درصد و در جامعه شهری ۴۵ درصد بود، اما امروز جوانان و نوجوانان ایرانی در المپیادهای علمی جهانی میدرخشند و این دستاوردها نتیجه برنامهریزی، همراهی مردم و نظام اسلامی است.
هشدار نسبت به سیاهنمایی و جنگ روانی دشمن
امام جمعه رودان با انتقاد از تلاش دشمن برای پنهانسازی این افتخارات، گفت: سیاهنمایی، القای ناامیدی و ایجاد آشوب ذهنی در جامعه، بخشی از پروژه دشمن برای تضعیف امنیت روانی مردم است. برخی ناخواسته با بازنشر این فضا، در زمین دشمن بازی میکنند.
وی تأکید کرد: نخبگان، رسانهها و فعالان فضای مجازی باید مراقب باشند ابزار شیاطین عالم نشوند و به جای ناامیدی، امیدآفرینی، حل مسئله و نگاه روشن به آینده را تقویت کنند.
نهم دی؛ تجلی بصیرت و استقامت ملت ایران
بارانی با اشاره به سالروز حماسه نهم دی، این روز را نماد بصیرت و میثاق ملت با ولایت دانست و گفت: پس از توحید، خداوند از استقامت سخن میگوید؛ «ربالله» یک بیانیه سیاسی است و به معنای نپذیرفتن خدایان دروغین و ایستادگی در برابر فرعونهای زمان است.
وی افزود: اگر ملت ایمان و استقامت داشته باشد، امداد الهی با سلاح آرامش وارد میدان میشود و همین آرامش و حضور مردم، هیمنه دشمنان را در هم شکسته است.
امام جمعه رودان در پایان با تأکید بر ایستادگی ملت ایران در برابر فشارها و تحریمها، خاطرنشان کرد: نتیجه این استقامت، عقبنشینی دشمن و حفظ عزت و استقلال کشور است و ملت ایران در این مسیر ثابتقدم خواهد ماند.
