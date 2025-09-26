  1. استانها
امام‌جمعه رودان: «اقتدار اتحاد و مقاومت» راهِ عزت ملی است

بندرعباس-امام جمعه رودان بر لزوم تقویت وحدت ملی، اقتدار همه‌جانبه و مقابله با بدعهدی‌های خارجی تأکید کرد و اقدامات اخیر دستگاه اطلاعاتی کشور را ستود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه رودان با اشاره به سه رویداد هفته یعنی سخنرانی مقام معظم رهبری، سخنان رئیس‌جمهور و اظهارات وزیر اطلاعات، عملکرد سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات را «شاهکار» خواند و گفت: عظمت‌شان به اندازه وعده صادق است.

او این رخدادها را نشانه‌ای از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر «رژیم صهیونیستی» و عامل بیداری جهانی اعلام کرد.

هشدار نسبت به اوضاع غزه و بیداری بین‌المللی

امام‌جمعه رودان با یادآوری «خون کودکان و زنان بی‌گناه غزه»، تصریح کرد: این جنایات بیداری جهانی را رقم خواهد زد و رژیم اشغالگر روز به روز با ذلت و نابودی خواهد رفت.

او از ملت ایران خواست که نسبت به مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی هوشیار و فعال باشند.

اتحاد و انسجام ملی راه پیشرفت و عزت است

بارانی با اشاره به اهمیت «مبانی عاشورا، قرآن و اسلام» گفت تنها با اقتدار و انسجام ملی می‌توان حیات عزتمندانه داشت و اگر همدلی و وحدت ملی را تقویت کنیم قطعاً پیشرفت میسر است.

او از مردم خواست نیمه‌پر لیوان را ببینند و به حرکت‌های عظیم ملت در مسیر آرمان‌ها اشاره کرد.

نقد بدعهدی‌های طرف‌های خارجی و عبرت‌گیری از تجربه برجام

امام‌جمعه رودان با اشاره به نمونه‌های متعدد بدعهدی طرف‌های خارجی در اجرا نکردن تعهداتشان از جمله موضوع ۱۰۰ فروند ایرباس، خروج شرکت‌ها و نقض قراردادهای نفتی؛ مذاکرات معطل و بی‌نتیجه را نقد کرد و گفت: این مدل مذاکره نه تنها سودی ندارد، بلکه هیچ ضرری هم از این ملت دفع نخواهد کرد.

وی خواستار عبرت‌گیری از تجربه‌ها و رصد تاریخ یک دهه اخیر شد و از نخبگان خواست تا «فهم عمومی» را شکل دهند.

دفاع از قدرت موشکی و ظرفیت‌های دفاعی کشور

بارانی قدرت نظامی و موشکی را جز لاینفک عزت ملی دانست و تأکید کرد: هر ایرانی با غیرت نمی‌پذیرد که توان دفاعی کشور کاهش یابد؛ ملتی که عزت نفس داشته باشد پیشرفت می‌کند و اگر قدرت نظامی و علمی و ساختاری تقویت شود، هیچ گردن‌کلفت خارجی به ملت ایران زور نخواهد گفت.

تجلیل از سپاه، رزمندگان و شهدا؛ یادآوری سیره حاج قاسم

او سپاه و رزمندگان را نماد اقتدار ملی خواند و با اشاره به تربیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این ملت از جان و مال خود برای دفاع از کشور هزینه می‌دهد؛ فرزندان این ملت پاسداران، بسیجیان و ارتشی‌ها هر روز در گوشه‌وکنار کشور برای دفاع از ملت شهید می‌دهند.

او همچنین از سخنرانی‌ها و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.

