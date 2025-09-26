به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه رودان با اشاره به سه رویداد هفته یعنی سخنرانی مقام معظم رهبری، سخنان رئیسجمهور و اظهارات وزیر اطلاعات، عملکرد سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات را «شاهکار» خواند و گفت: عظمتشان به اندازه وعده صادق است.
او این رخدادها را نشانهای از ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر «رژیم صهیونیستی» و عامل بیداری جهانی اعلام کرد.
هشدار نسبت به اوضاع غزه و بیداری بینالمللی
امامجمعه رودان با یادآوری «خون کودکان و زنان بیگناه غزه»، تصریح کرد: این جنایات بیداری جهانی را رقم خواهد زد و رژیم اشغالگر روز به روز با ذلت و نابودی خواهد رفت.
او از ملت ایران خواست که نسبت به مسائل منطقهای و بینالمللی هوشیار و فعال باشند.
اتحاد و انسجام ملی راه پیشرفت و عزت است
بارانی با اشاره به اهمیت «مبانی عاشورا، قرآن و اسلام» گفت تنها با اقتدار و انسجام ملی میتوان حیات عزتمندانه داشت و اگر همدلی و وحدت ملی را تقویت کنیم قطعاً پیشرفت میسر است.
او از مردم خواست نیمهپر لیوان را ببینند و به حرکتهای عظیم ملت در مسیر آرمانها اشاره کرد.
نقد بدعهدیهای طرفهای خارجی و عبرتگیری از تجربه برجام
امامجمعه رودان با اشاره به نمونههای متعدد بدعهدی طرفهای خارجی در اجرا نکردن تعهداتشان از جمله موضوع ۱۰۰ فروند ایرباس، خروج شرکتها و نقض قراردادهای نفتی؛ مذاکرات معطل و بینتیجه را نقد کرد و گفت: این مدل مذاکره نه تنها سودی ندارد، بلکه هیچ ضرری هم از این ملت دفع نخواهد کرد.
وی خواستار عبرتگیری از تجربهها و رصد تاریخ یک دهه اخیر شد و از نخبگان خواست تا «فهم عمومی» را شکل دهند.
دفاع از قدرت موشکی و ظرفیتهای دفاعی کشور
بارانی قدرت نظامی و موشکی را جز لاینفک عزت ملی دانست و تأکید کرد: هر ایرانی با غیرت نمیپذیرد که توان دفاعی کشور کاهش یابد؛ ملتی که عزت نفس داشته باشد پیشرفت میکند و اگر قدرت نظامی و علمی و ساختاری تقویت شود، هیچ گردنکلفت خارجی به ملت ایران زور نخواهد گفت.
تجلیل از سپاه، رزمندگان و شهدا؛ یادآوری سیره حاج قاسم
او سپاه و رزمندگان را نماد اقتدار ملی خواند و با اشاره به تربیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: این ملت از جان و مال خود برای دفاع از کشور هزینه میدهد؛ فرزندان این ملت پاسداران، بسیجیان و ارتشیها هر روز در گوشهوکنار کشور برای دفاع از ملت شهید میدهند.
او همچنین از سخنرانیها و تبیین جنایات رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
