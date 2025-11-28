  1. استانها
  2. یزد
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۸

باقری: ۲۰ واحد مسکونی در پی زلزله امروز بهاباد تخریب شد

باقری: ۲۰ واحد مسکونی در پی زلزله امروز بهاباد تخریب شد

یزد_ فرماندار شهرستان بهاباد گفت: در پی وقوع زلزله در شهرستان بهاباد به ۲۰ واحد مسکونی آسیب وارد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقری گفت: بامداد امروز جمعه هفتم آذر ماه ساعت ۱:۱۳ دقیقه یک زمین لرزه به قدرت ۴.۹ ریشتر در ۴۳ کیلومتری شرق بهاباد رخ داد و سه دقیقه بعد زمین لرزه‌ای با قدرت ۵.۱ ریشتر در همان حوالی داشتیم و بعد از آن شش زمین لرزه‌ی ۲ تا ۳ ریشتری داشتیم.

وی ادامه داد: بلافاصله جلسه مدیریت بحران تشکیل و بعد از دو زمین لرزه‌ی اول تیم ارزیاب به محل وقوع حادثه اعزام شدند که بر اساس ارزیابی‌های اولیه ۲۰ واحد منزل مسکونی قدیمی دچار آسیب‌های جزئی مثل شکاف و ریختن گچ و کاه گل شده، خوشیختانه خسارت مالی نداشتیم.

باقری گفت: کارشناسی تیم ارزیاب همچنان ادامه دارد.

باقری: ۲۰ واحد مسکونی در پی زلزله امروز بهاباد تخریب شد

کد خبر 6671042

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها