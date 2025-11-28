به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عشقی اظهار داشت: در بامداد جمعه، هفتم آذر ۱۴۰۴، دو زمینلرزه به بزرگی ۴.۹ و ۵.۱ ریشتر به ترتیب در ساعت ۰۱:۱۱ و ۰۱:۱۴ در حوالی بهاباد یزد و در عمق ۱۵ و ۱۲ کیلومتری رخ داد.
وی با بیان اینکه طبق ارزیابی اولیه تیمهای اعزامی، این زمینلرزهها هیچ گونه خسارتی به جا نگذاشته است، افزود: در ادامه سه پسلرزه به بزرگیهای ۲.۳، ۲.۵ و ۳ ریشتر در ساعات ۰۱:۴۲، ۰۲:۰۶ و ۰۸:۰۷ رخ داد که خوشبختانه این پسلرزهها نیز بدون خسارت بودند.
مدیرعامل هلال احمر استان یزد تصریح کرد: هلال احمر یزد و کلیه تیمهای امدادی همچنان در تمام شعب و پایگاهها به ویژه در شهرستانهای بهاباد و بافق در آمادهباش کامل هستند و اوضاع منطقه به صورت مستمر پایش میشود.
وی در پایان از مردم خواست اخبار را تنها از منابع رسمی دریافت کنند و در صورت بروز هرگونه حادثه، به صورت شبانهروزی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.
