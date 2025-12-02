به گزارش خبرنگار مهر، احسان بالاکتفی صبح سه‌شنبه در سفر به شهرستان بهاباد و در دیدار با فرماندار بهاباد بر ضرورت گسترش آموزش‌های همگانی و مقاوم‌سازی مساکن برای کاهش آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی تأکید کرد.

وی با اشاره به فصل‌های بحرانی، اظهار داشت: بسیاری از خسارات در حوادثی مانند زلزله و سیل، ناشی از کمبود آگاهی و عدم رعایت اصول ایمنی در ساخت‌وساز است.

بالاکتفی آموزش صحیح به شهروندان در زمینه پناه‌گیری، امداد اولیه و شناسایی مسیرهای ایمن را در کاهش تلفات مؤثر دانست و گفت: این آموزش‌ها باید از دوران مدرسه آغاز شود و تداوم یابد.

مدیرکل مدیریت بحران استان از بازدید منازل آسیب‌دیده در زلزله‌های اخیر خبر داد و تصریح کرد: مقاوم‌سازی خانه‌ها در برابر سیل و زلزله یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی ادامه داد: با همکاری بنیاد مسکن و شهرداری بهاباد، برنامه‌ای برای شناسایی ساختمان‌های آسیب‌پذیر و اجرای طرح‌های تقویت سازه تدوین شده است.

بالاکتفی نقش مردم را در این فرآیند کلیدی خواند و افزود: هیچ طرحی بدون مشارکت مردم به نتیجه نمی‌رسد. آموزش‌ها باید فراگیر باشد تا شهروندان بتوانند در زمان بحران به صورت خودیار عمل کنند.

وی در پایان از تلاش‌های نیروهای امدادی، هلال احمر و مدیران محلی تقدیر کرد و هدف نهایی را تبدیل استان یزد به منطقه‌ای مقاوم و آماده در برابر بحران‌ها عنوان نمود.