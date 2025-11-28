به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل مدیریت بحران استانداری کردستان شامگاه جمعه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان، از تعطیلی تمام مدارس و دانشگاههای استان در روزهای شنبه و یکشنبه (هشتم و نهم آذرماه) خبر داد.
تحسین عزیزی اعلام کرد: بر اساس مصوبه ستاد مدیریت بحران استان و با هدف پیشگیری از گسترش آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی در روزهای یادشده و در تمامی دانشگاهها و همچنین مقاطع تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، در هر دو نوبت صبح و بعدازظهر تعطیل خواهد بود.
براساس اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان فعالیت مدارس در بستر شبکه شاد و به صورت غیرحضوری ادامه مییابد.
نظر شما