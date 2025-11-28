به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی استاندار خراسان جنوبی جمعه شب در جلسه ستاد تنظیم بازار استان با قدردانی از تلاشهای دستگاههای عضو ستاد گفت: تلاش مجموعه اجرایی استان موجب ثبات نسبی قیمتها شده، اما تا زمانی که مردم کاهش قیمت را در سفره خود احساس نکنند، این ثبات برای ما کافی نیست.
تأمین یکماهه کالاهای اساسی؛ اولویت فوری استان
هاشمی با اشاره به ضرورت آمادگی کامل استان برای شرایط احتمالی اظهار کرد: استان باید برای حداقل یک ماه ذخیره مطمئن کالاهای اساسی داشته باشد.
وی تصریح کرد: باید مطمئن باشیم آرد، برنج، گوشت، شکر و سایر اقلام ضروری در انبارها موجود است.
وی گندم، برنج، مرغ و گوشت منجمد، شکر و خرما را اقلام استراتژیک عنوان کرد و افزود: کوچکترین اختلال در تأمین یا توزیع این کالاها قابل قبول نیست.
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به دوردست بودن استان از مراکز تأمین گفت: با وجود هزینههای حملونقل، وضعیت فعلی بازار در حوزه کالاهای اساسی قابل قبول است، اما نظارتها باید تشدید شود.
آمادگی برای یلدا، رجب، شعبان و نوروز
هاشمی با اشاره به مناسبتهای پیش رو گفت: هر یک از این مناسبتها تقاضای ویژهای در بازار ایجاد میکند؛ بنابراین باید از همین امروز تأمین و نظارت را تقویت کنیم.
وی بهطور ویژه بر تأمین و ذخیرهسازی میوه شب یلدا و نوروز تأکید کرد و گفت: مردم انتظار دارند میوه باکیفیت و قیمت مناسب در اختیارشان باشد؛ هیچ کمبودی قابل قبول نیست.
استاندار خراسان جنوبی همکاری اصناف را «مثالزدنی» توصیف کرد و گفت: کسبه خراسان جنوبی با انصاف و دینداری همراهی خوبی با ستاد تنظیم بازار داشتهاند.
وی پیشنهاد داد: کسبه خوشنام معرفی و در تریبونهای عمومی مانند نمازجمعه مورد تقدیر قرار گیرند.
وی افزود: تشویق اثرگذارتر از برخوردهای سلبی است، هرچند برخورد قانونی در جای خود ضروری است.
هاشمی با بیان اینکه «هیچ موضوعی مهمتر از تنظیم بازار نیست»، تصریح کرد: اگر لازم باشد هر روز جلسه برگزار میکنیم تا خروجی مشخص ایجاد شود. بازار نیاز به مراقبت روزانه دارد.
وی تأکید کرد: کالاهای تأمینشده باید «شفاف و عادلانه» در سراسر استان، از مرکز استان تا دورترین روستاها، توزیع شود.
بهروزرسانی بانک اطلاعات انبارها و شناسایی ذخایر پنهان
استاندار خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت تکمیل بانک اطلاعات انبارها گفت: بانک اطلاعاتی موجود کافی نیست؛ باید بهروز و کاملاً قابل اتکا باشد. برخی انبارها باید شناسایی شوند و ذخایر پنهان رصد شود.
وی از برنامهریزی برای همکاری با استان سیستان و بلوچستان جهت تأمین برنج باکیفیت و قیمت مناسب خبر داد و افزود: ظرفیتهای همکاری با تجار این استان و همچنین سرمایهگذاران چینی فعال در منطقه میتواند به بازار استان کمک کنند.
هاشمی در پایان با اشاره به افزایش مصرف گاز در زمستان گفت: دستگاههایی که از حد مجاز بیشتر مصرف کنند، جریمه یا با قطع گاز مواجه خواهند شد. این هشدار از قبل اعلام میشود تا بعداً کسی گلایه نکند.
