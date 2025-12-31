بازدید سرپرست اقتصادی استانداری کرمانشاه از انبار کالا

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمانشاه بعد از ظهر چهارشنبه در راستای رصد وضعیت انبارها و پیگیری تنظیم بازار کالاهای اساسی، از ذخایر استراتژیک کالاهای اساسی استان بازدید کرد.

در جریان این بازدید، وضعیت انبارها، میزان موجودی کالاهای اساسی، روند تأمین و سازوکار توزیع به‌صورت دقیق بررسی شد و آمادگی کامل استان برای پاسخگویی مستمر به نیاز بازار مورد تأکید قرار گرفت.

قباد شعبانی با اشاره به برخی شایعات مطرح‌شده در فضای عمومی، تأکید کرد که ذخایر کالاهای اساسی استان در وضعیت مطمئن و پایدار قرار دارد و هیچ‌گونه کمبودی در انبارهای استان وجود ندارد. وی افزود تأمین و توزیع کالاها به‌صورت منظم و بدون وقفه در حال انجام است و مردم می‌توانند اطمینان کامل داشته باشند.

وی همچنین تاکید کرد که مدیریت استان با تمام توان تلاش می‌کند تا با رصد بازار، هرگونه اختلال در عرضه کالاهای اساسی رفع شود و روند توزیع بدون وقفه ادامه یابد.

سرپرست معاونت اقتصادی استان به شهروندان توصیه کرد مطابق روال عادی خرید کنند و از خرید هیجانی یا مازاد پرهیز کنند، چرا که این اقدام ممکن است به چرخه عرضه برخی کالاها آسیب بزند و وضعیت بازار را مختل کند.