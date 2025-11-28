به گزارش خبرنگار مهر، سید علی قریشی جمعه شب در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: به لطف همکاری همه اعضای کارگروه و با راهبری استاندار محترم، تیمی تخصصی شکل گرفته که عملکرد آن در شاخص‌های اقتصادی قابل مشاهده است.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری با اشاره به آمار تورم تیرماه افزود: تورم سالانه خراسان جنوبی ۳۱.۸ درصد بوده که هم‌سطح کرمانشاه و پایین‌ترین استان‌ها بوده ایم.

ساماندهی واردات و مدیریت مرزها

وی با بیان اینکه قبل از انجام واردات اخیر، واردکنندگان ملزم به تغییر رویه شدند تا نظم بیشتری ایجاد شود، گفت: برخی آمار اولیه درباره کولبران اشتباه بود و اصلاح شد؛ تعداد واقعی ۱۳۳۰ نفر بوده است.

وی همچنین افزود: چهار محصول از جمله چهارمغز وارد شده که هر سیر آن حدود ۱۳۰۰ افغانی قیمت دارد و معادل ۳۰۸ هزار تومان در بازار ایران تمام می‌شود؛ این کالا برای مصرف‌کننده بسیار مناسب است.

قریشی درباره توقف برخی محموله‌ها در مرز میرجاوه گفت: هماهنگی لازم با فرمانده مرزبانی انجام و جلسه‌ای با پلیس افغانستان برگزار می‌شود تا مشکل رفع شود.

وی تصریح کرد: استانداران مرزی نیز اختیار بیشتری برای واردات یافته‌اند که به رقابت‌پذیری بازار و کیفیت کالاها کمک می‌کند.

راه‌اندازی سامانه رصد بازار

وی در بخش پایانی سخنان خود از راه‌اندازی نخستین نرم‌افزار تخصصی رصد بازار خبر داد و گفت: این سامانه تکمیل و نسخه اولیه آماده شده است. نصب آن در واحدهای فروش و مراکز موبایل آغاز شده و با تکمیل ثبت اطلاعات، نظارت هوشمند و دقیق بر بازار در سراسر استان اجرایی خواهد شد.

الیاس جویبان، معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت صمت استان نیز در این جلسه اعلام کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۹ جلسه تنظیم بازار برگزار شده و ۲۸۶ مصوبه پیگیری شده است.

به گفته وی از این تعداد، ۱۸۸ مصوبه مربوط به تأمین و توزیع کالا، ۷۰ مصوبه حوزه بازرسی و نظارت و ۲۸ مصوبه پیگیری مصوبات قبلی بوده است.

وی افزود: تمامی مصوبات اجرایی شده و مشکل خاص یا معوقی وجود ندارد. مصوبات جلسه گذشته عمدتاً درباره تأمین و توزیع نهاده‌ها بود که طی ۲۴ ساعت گذشته اجرا شد.

جویبان در پایان تأکید کرد: روند نظارت، تأمین و توزیع کالاها در استان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود و دستگاه‌های اجرایی آمادگی کامل برای مدیریت بازار در شرایط پیش‌رو را دارند.