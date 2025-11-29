ادعای «نیویورک تایمز» درباره بررسی حملاتی به ونزوئلا توسط کاخ سفید

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز امروز شنبه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: کاخ سفید در حال بررسی حملات احتمالی علیه اهدافی در ونزوئلا است.

نیویورک تایمز در این خصوص با طرح ادعایی عوام‌فریبانه مدعی شد: سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده اطلاعاتی در مورد مکان‌های تأسیسات مواد مخدر در ونزوئلا و کلمبیا ارائه داده‌اند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!