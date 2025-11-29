  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۰:۳۴

ادعای «نیویورک تایمز» درباره بررسی حملاتی به ونزوئلا توسط کاخ سفید

نیویورک تایمز مدعی شد که کاخ سفید در حال بررسی حملات احتمالی علیه اهدافی در ونزوئلا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه آمریکایی نیویورک تایمز امروز شنبه به نقل از منابع آگاه ادعا کرد: کاخ سفید در حال بررسی حملات احتمالی علیه اهدافی در ونزوئلا است.

نیویورک تایمز در این خصوص با طرح ادعایی عوام‌فریبانه مدعی شد: سازمان‌های اطلاعاتی ایالات متحده اطلاعاتی در مورد مکان‌های تأسیسات مواد مخدر در ونزوئلا و کلمبیا ارائه داده‌اند.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ساعاتی پیش اعلام کرد که تمام حریم هوایی بر فراز و اطراف ونزوئلا تا اطلاع بعدی بسته خواهد شد.

خبرگزاری فرانسه به نقل از رئیس جمهور آمریکا بهانه این اقدام خصمانه را چنین ادعا کرد: خطوط هوایی، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان باید حریم هوایی ونزوئلا را کاملاً بسته بدانند!

