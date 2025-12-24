واتس اپ از مسدودی در روسیه گله کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندو، این بیانیه پس از آن منتشر شد که نهاد ناظر بر ارتباطات در روسیه بار دیگر هشدار داد در صورت عدم تطابق خدمات واتساپ با قوانین داخلی، این پیامرسان را به طور کامل مسدود خواهد کرد.
ناظر ارتباطات روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: واتساپ همچنان قوانین روسیه را نقض میکند. این پیامرسان برای سازماندهی و اجرای اقدامات تروریستی در خاک کشور، جذب عاملان آن، و همچنین ارتکاب کلاهبرداری و سایر جرایم علیه شهروندان ما مورد استفاده قرار میگیرد.
این نهاد افزود در نتیجه این اقدامات، در حال اتخاذ تدابیری برای محدودسازی تدریجی واتساپ، متعلق به شرکت متا پلتفرمز است.
اختلاف با شرکتهای فناوری خارجی پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ شدت گرفت، طوریکه مسکو دسترسی به فیسبوک و اینستاگرام متعلق به متا را مسدود کرد، سرعت یوتیوب متعلق به آلفابت را کاهش داد و صدها جریمه علیه پلتفرمهایی که از قوانین روسیه درباره محتوای آنلاین و ذخیرهسازی دادهها تبعیت نکردند، صادر کرد.
در این میان روسیه دسترسی به پلتفرم بازی آنلاین کودکان آمریکایی روبلاکس را نیز مسدود کرده است. همچنین این کشور از ماه اوت محدودیتهایی بر تماسهای واتساپ و تلگرام اعمال و این پلتفرمهای خارجی را متهم کرده است که در پروندههای مربوط به کلاهبرداری و تروریسم از همکاری با نیروهای امنیتی خودداری کردهاند.
