انگلیس ۸۰۰ میلیون پوند از غول های فناوری جهانی مالیات گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رجیستر، این مالیات که در سال ۲۰۲۰ میلادی معرفی شد برای شرکت‌های چند ملیتی با درآمدزایی از فراهم کردن سرویس شبکه‌های اجتماعی، موتور جستجو یا یک بازار آنلاین برای کاربران انگلیسی وضع شده است.

این مالیات برای جایگزین شدن قوانین مالیات شرکتی برای کسب وکارهایی که در اقتصاد دیجیتال فعالیت می‌کنند، وضع شد و همین امر به عدم تطابق بین محل مالیات‌بندی سود و محل ایجاد ارزش منجر شد.

دولت انگلیس در آن زمان اعلام کرد بسیاری از کسب وکارهای دیجیتال ارزش خود را از تعامل وکنش و ارتباط با یک پایگاه کاربران به دست می‌آورند.

نگاهی کوتاه به درآمد شرکت‌های آنلاین بزرگ در انگلیس نشان دهنده مقیاس چالش است. به عنوان مثال آمازون در سال ۲۰۲۴ میلادی در انگلیس حدود ۲۹ میلیون پوند محصول فروخت. کل درآمد گوگل از انگلیس از محل جستجوی آنلاین حدود ۱۵ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود. درآمد فیس بوک نیز حدود ۳.۱ میلیارد پوند تخمین زده می‌شود.

DST مالیاتی دو درصدی برکل درآمد مشخص شده، وضع می‌کند. تخمینی ساده از ارقام گفته شده، حاکی از درآمد مالیاتی بیش از ۹۰۰ میلیون پوند است. اما تمام درآمد شرکت‌ها در انگلیس مشمول مالیات نمی‌شود.

یک مقام خزانه داری انگلیس در این باره می‌گوید:برای شرکت‌های بزرگی که از فعالیت‌های دیگر به درآمد دست می‌یابند، DST فقط شامل درآمدهای حاصل از آمدهای حاصل از موتورهای جستجو، رسانه‌های اجتماعی و بازارهای آنلاین می‌شود. آنها بیش از ۵۰۰ میلیون پوند درآمد جهانی از این فعالیت‌ها ایجاد می‌کنند و که بیش از ۲۵ میلیون پوند از آن به فعالیت‌های مرتبط با کاربران انگلیسی تعلق دارد.

به گفته یک سخنگو اصلاح چارچوب مالیات بین‌المللی، پایدارترین راه‌حل بلندمدت برای این مشکل را ایجاد می‌کند و انگلیس متعهد به حفظ این مأموریت است که توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) رهبری می‌شود. DST یک اقدام موقت برای اطمینان از مشارکت کسب‌وکارهای دیجیتال در درآمدهای مالیاتی بریتانیا در این مدت بود.

ارقام منتشر شده هنگام معرفی DST نشان می‌دهد ۸۰۰ میلیون پوند جمع‌آوری‌شده در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ میلادی در واقع از ۵۱۵ میلیون پوند پیش‌بینی‌شده، بیشتر است. پیش‌بینی‌های دفتر مسئولیت بودجه حاکی از آن است که DST در سال‌های ۲۰۳۰-۲۰۳۱ میلادی به ۱.۴ میلیارد پوند و طی شش سال آینده به ۷.۳ میلیارد پوند می‌رسد.