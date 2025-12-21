خبر برگزاری جلسه برای رفع فیلتر تلگرام تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، رسول جلیلی عضو شورای عالی فضای مجازی در شبکه اجتماعی ویراستی درباره اخبار امروز مبنی بر رفع فیلتر تلگرام در چهارشنبه هفته جاری نوشت:

۱. این هفته جلسه‌ای نبوده.

۲. مصوبه ۳۲ بندی باید #پی‌درپِی اجرا شود و لایحه اخبار جعلی، سند تسهیم درآمد محتوا، … در صف هستند.

۳. اصل بر حکمرانی قانونمند فضای مجازی کشور است. اگر تلگرام می‌پذیرد، به نوبتش..

۴. سرمایه اجتماعی با عزت و اقتدار و بهبود سفره ملت است، نه وادادگی فمک.

به گزارش مهر، صبح امروز خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر اینکه چهارشنبه هفته جاری قرار است تلگرام رفع فیلتر شود. در همین رابطه اعلام شد: کمیته رفع فیلترینگ در جلسه اخیر خود پس از بررسی‌های فنی و حقوقی با رفع محدودیت پیام‌رسان تلگرام موافقت کرده است.

به دنبال این خبر مصطفی پوردهقان اردکانی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو خبرنگار مهر، گفت: به‌صورت رسمی هنوز زمان دقیقی اعلام نشده و من شخصاً چیزی درباره چهارشنبه نشنیده‌ام، اما طبق آنچه دوستان در دولت مطرح کرده‌اند، در ماه پیش رو و در نتیجه مذاکراتی که انجام شده، قرار است تکلیف موضوع رفع فیلتر تلگرام مشخص شود.