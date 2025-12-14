افزایش شمار مجروحان تیراندازی در دانشگاه بروان آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ان‌بی‌سی‌نیوز»، برت اسمایلی شهردار شهر پراویدنس در ایالت رودآیلند آمریکا اعلام کرد شمار مجروحان تیراندازی روز شنبه در محوطه دانشگاه براون، به ۱۱ نفر افزایش یافته است.

وی، تعداد کشته‌های این تیراندازی را ۲ نفر اعلام کرد.

نیویورک تایمز نوشت: صدها نیروی پلیس در خیابان‌های رودآیلند در جستجوی عامل تیراندازی در دانشگاه بروان هستند.

پیشتر، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از اطلاعیه‌ای از دانشگاه براون اعلام کرده بود که یکی از مظنونان در حادثه تیراندازی داخل محوطه دانشگاه تحت بازداشت قرار گرفته است.

با این حال، دانشگاه براون در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که دانشجویان باید همچنان در محل‌های امن خود باقی بمانند و اعلام کرد که پلیس تاکنون هیچ مظنونی را بازداشت نکرده است.

دانشگاه براون، یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی است که در سال ۱۷۶۴ میلادی تأسیس شده است.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مانند دیگر حوادث جاری در این کشور، به این حادثه نیز واکنش نشان داد و در صفحه رسمی‌اش در تروث سوشال نوشت: من در جریان تیراندازی در دانشگاه براون در رودآیلند قرار گرفته‌ام.

وی ابتدا مدعی شد که عامل تیراندازی بازداشت شده و پلیس فدرال در محل وقوع جرم حضور دارد.

دقایقی طول نکشید که ترامپ صحبت خود را تغییر داد و در پست جدیدی نوشت: فرد مظنون به تیراندازی در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند در بازداشت نیست.