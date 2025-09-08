علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده مرحله اول مهرماه ۱۴۰۴ از دوشنبه آغاز شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به تخصیص کاروان عمره به خراسان شمالی، ثبت‌نام ویژه دارندگان اسناد عمره با اولویت ۱ تا ۵۵۰ خواهد بود.

کاظمی ادامه داد: متقاضیان باید از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات فردی، تشکیل گروه سفر در صورت همراهی خانواده یا بستگان، انتخاب کاروان مورد نظر و پرداخت وجه سفر به صورت برخط از جمله مراحل ثبت‌نام است.

وی بیان کرد: داشتن گذرنامه معتبر با حداقل هفت ماه اعتبار از تاریخ پرواز الزامی است و پس از ثبت‌نام اولیه، مراجعه حضوری به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) برای تحویل مدارک و قطعی‌شدن ثبت‌نام ضرورت دارد.