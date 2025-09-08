  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۷ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۴۱

ثبت‌نام کاروان‌های عمره مفرده خراسان شمالی آغاز می‌شود

ثبت‌نام کاروان‌های عمره مفرده خراسان شمالی آغاز می‌شود

بجنورد- مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده مرحله اول مهرماه ۱۴۰۴ ویژه دارندگان اسناد با اولویت ۱ تا ۵۵۰ از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه آغاز می‌شود.

علی کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ثبت‌نام متقاضیان عمره مفرده مرحله اول مهرماه ۱۴۰۴ از دوشنبه آغاز شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده و با توجه به تخصیص کاروان عمره به خراسان شمالی، ثبت‌نام ویژه دارندگان اسناد عمره با اولویت ۱ تا ۵۵۰ خواهد بود.

کاظمی ادامه داد: متقاضیان باید از ساعت ۱۰ صبح روز دوشنبه با مراجعه به سامانه پنجره واحد سازمان حج و زیارت به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل مراحل ثبت‌نام اقدام کنند.

مدیر حج و زیارت خراسان شمالی تأکید کرد: تکمیل یا به‌روزرسانی اطلاعات فردی، تشکیل گروه سفر در صورت همراهی خانواده یا بستگان، انتخاب کاروان مورد نظر و پرداخت وجه سفر به صورت برخط از جمله مراحل ثبت‌نام است.

وی بیان کرد: داشتن گذرنامه معتبر با حداقل هفت ماه اعتبار از تاریخ پرواز الزامی است و پس از ثبت‌نام اولیه، مراجعه حضوری به کارگزار (دفتر خدمات زیارتی) برای تحویل مدارک و قطعی‌شدن ثبت‌نام ضرورت دارد.

کد خبر 6583062

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها