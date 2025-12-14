  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

هشدار دیوان محاسبات نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور

دیوان محاسبات نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، طبق گزارش این نهاد نظارتی، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

گفتنی است با توجه به آثار سو انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تاکید داشته و عدم اهتمام گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در این تأخیرات را از عوامل تداوم وضعیت فعلی دانسته و نسبت به تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات مؤثر هشدار می‌دهد.

زهرا علیدادی

    نظرات

    • جمهور ملت IR ۱۰:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یکی از عوامل محدود وضعیت خراب اقتصادی و معیشتی ملت ایران که دور از نظر قوه قضاییه است یا تا به حال کار اساسی را نکرده همین گمرکی ها هستند

