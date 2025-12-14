هشدار دیوان محاسبات نسبت به افزایش زمان ترخیص کالا در گمرکات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، طبق گزارش این نهاد نظارتی، میانگین زمان انجام تشریفات گمرکی کالاهای وارده به کشور، از ۱۴ روز در سال ۱۴۰۱ به ۲۴ روز در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۴ افزایش یافته است. در این مدت، تشریفات گمرکی کالاهای مربوط به حدود ۱۰۸۵۷ اظهارنامه به ارزش ۱.۶ میلیارد دلار بین ۳ تا ۶ ماه به طول انجامیده است.

گفتنی است با توجه به آثار سو انباشت کالاها در گمرکات کشور، دیوان محاسبات بر اصلاح فوری شرایط و فرآیندهای موجود تاکید داشته و عدم اهتمام گمرک ایران در انتشار شفاف میزان نقش دستگاه‌های دخیل در این تأخیرات را از عوامل تداوم وضعیت فعلی دانسته و نسبت به تبعات تأخیر در اتخاذ تصمیمات مؤثر هشدار می‌دهد.