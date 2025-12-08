اتکای دولت به انتشار ۵۲۴ همت اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از اوراق منتشر شده در این سال، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان طبق پیشبینی قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده است.
۷۱ درصد این اوراق توسط بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده که این امر میتواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.
دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از فشار بر پایهپولی، بر اصلاح ساختارهای قانونی مالی تاکید دارد.
نظر شما