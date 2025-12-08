  1. سیاست
  2. مجلس
۱۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۰۴

اتکای دولت به انتشار ۵۲۴ همت اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۳

طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت اقدام به انتشار ۵۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی کرده‌ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای بند «ت» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، از اوراق منتشر شده در این سال، ۲۵۴ هزار میلیارد تومان طبق پیش‌بینی قانون بودجه و ۲۷۰ هزار میلیارد تومان طبق مصوبه شورای عالی اقتصادی سران قوا بوده است.

۷۱ درصد این اوراق توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خریداری شده که این امر می‌تواند آثار پولی و تبعات تورمی برای شبکه بانکی و اقتصاد کلان به همراه داشته باشد.

دیوان محاسبات کشور با تاکید بر لزوم جلوگیری از فشار بر پایه‌پولی، بر اصلاح ساختارهای قانونی مالی تاکید دارد.

کد خبر 6681687
زهرا علیدادی

