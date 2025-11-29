عباسی: مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰۰ نفر برای بررسی صدمات و جراحات ناشی از سگگرفتگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، اظهار کرد: از مجموع مراجعهکنندگان، ۶۵ نفر مرد و بقیه زن بودهاند. بیشترین شمار مصدومان مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین آمار مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ نفر ثبت شده است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به آمار ارجاعی از مراکز شهرستانها افزود: بیشترین موارد گازگرفتگی سگ در شهرستان بابل با ۱۴ مورد ثبت شده است.
وی گفت: پس از آن شهرستانهای رامسر، تنکابن و چالوس هرکدام با ۹ مورد در رتبههای بعدی قرار دارند. کمترین موارد مربوط به شهرستانهای بابلسر و جویبار است که هرکدام تنها یک مورد گزارش شده است.
عباسی یادآور شد: در سال گذشته ۱۶۳ مصدوم ناشی از سگگرفتگی به پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.
