عباسی: مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در مازندران کاهش یافته است

ساری - مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش سه درصدی مصدومان ناشی از گازگرفتگی سگ در استان طی هفت ماه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با بیان اینکه در سال جاری ۱۰۰ نفر برای بررسی صدمات و جراحات ناشی از سگ‌گرفتگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، اظهار کرد: از مجموع مراجعه‌کنندگان، ۶۵ نفر مرد و بقیه زن بوده‌اند. بیشترین شمار مصدومان مربوط به گروه سنی ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین آمار مربوط به کودکان زیر ۱۰ سال با ۶ نفر ثبت شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان با اشاره به آمار ارجاعی از مراکز شهرستان‌ها افزود: بیشترین موارد گازگرفتگی سگ در شهرستان بابل با ۱۴ مورد ثبت شده است.

وی گفت: پس از آن شهرستان‌های رامسر، تنکابن و چالوس هرکدام با ۹ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. کمترین موارد مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار است که هرکدام تنها یک مورد گزارش شده است.

عباسی یادآور شد: در سال گذشته ۱۶۳ مصدوم ناشی از سگ‌گرفتگی به پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.

