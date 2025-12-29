به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی اظهار کرد: در هشت ماه نخست امسال، ۱۰۷ نفر به‌دلیل گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات و جراحات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از مجموع مصدومان، ۶۷ نفر مرد و مابقی زن بودند. بیشترین گروه سنی مصدومان، افراد ۴۱ تا ۵۰ سال با ۲۴ نفر و کمترین گروه سنی، افراد زیر ۱۰ سال با ۶ نفر گزارش شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به پراکندگی جغرافیایی موارد گفت: شهرستان بابل با ۱۴ مورد بیشترین آمار گازگرفتگی سگ را داشته و پس از آن رامسر، تنکابن و چالوس هرکدام با ۹ مورد قرار دارند. کمترین آمار نیز مربوط به شهرستان‌های بابلسر و جویبار، هرکدام با یک مورد بوده است.

عباسی یادآور شد: در سال گذشته، ۱۶۳ مصدوم ناشی از گازگرفتگی سگ برای بررسی صدمات به پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که از این تعداد ۱۱۲ نفر مرد و مابقی زن بودند.