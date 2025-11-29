کتاب «سیر تطور عرفان اسلامی به روایت متن» روانه بازار نشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سیر تطور عرفان اسلامی به روایت متن» اثر اسماعیل منصوری لاریجانی در ۵۲۰ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.
این کتاب، سیر تکاملی عرفان و تصوف اسلامی را از عصر پیدایش تا دوران زوال در چهار مرحله بررسی میکند و با تحلیل متون کلیدی هر دوره، تحولات مفهومی، اصطلاحی و روششناختی این جریان فکری را بازتاب میدهد.
نویسنده با استناد به آثار بزرگانی چون ابن عربی، غزالی، سهروردی، ملاصدرا و دیگران، نشان میدهد که عرفان اسلامی ریشه در قرآن و سنت دارد و با فلسفه، کلام و عناصر فرهنگی دیگر در تعامل بوده و به نظامی نظری و عملی تبدیل شده است.
کتاب حاضر ضمن تبیین تفاوتها و همپوشانیهای راههای عقل و عشق، به نقش چهرههایی میپردازد که پس از سالها استدلال فلسفی، به کشف و شهود عرفانی روی آوردهاند.
ساختار اثر
این کتاب در چهار بخش تألیف شده است؛ بخش اول با عنوان «عصر پیدایش» ویژگیهای عرفان اسلامی در عصر پیدایش شامل زهد و قناعت، تأویلگرایی، پیدایش علم کلام و سبک نثر آثار دوره اول و کتب معروف عرفان اسلامی در عصر پیدایش از جمله الرعایه فی حقوق (حارث محاسبی) و قوت القلوب فی معامله المحبوب (ابوطالب ملکی) را به نگارش درآورده است.
بخش دوم با عنوان «عصر تحول» ویژگیهای عرفان اسلامی در عصر تحول (قشری گرایی، توسعه خانقاهها و آمیختگی عقاید صوفیه با فلسفه و کلام) و کتب معروف عرفان اسلامی در عصر تحول شامل کشفالمحجوب (علی بن عثمان هجویری)، زبده الحقایق (عین القضات همدانی)، احیا علومالدین (امام محمد غزالی) و تذکره الاولیا (عطار نیشابوری) را بررسی میکند.
نویسنده در بخش سوم با عنوان «عصر تکامل» ویژگیهای عرفان اسلامی در عصر تکامل شامل رشد اندیشه جبری، نفوذ عرفان اسلامی در تصوف هند و نقش سید حیدر آملی در این دوره و کتب معروف عرفان اسلامی در عصر تکامل (فتوحیات مکیّه (محیالدین ابن عربی)، فکوک (صدرالدین محمد بن اسحاق القونیوی) و لَمَعات (فخرالدین عراقی)) را شرح میدهد.
«عصر زوال» عنوان چهارمین و آخرین بخش از کتاب حاضر است که در آن ویژگیهای عصر زوال تصوّف و رونق عرفان اسلامی شامل گرایش فرقههای تصوّف به مسائل اجتماعی و سیاسی، رشد مذهب تشیّع و استقبال مردم از آن و نقش علمای شیعه مورد تأکید قرار گرفته است.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب میتوانند به نشانی اینترنتی مؤسسه بوستان کتاب به آدرس www.bustaneketab.ir مراجعه کنند.
