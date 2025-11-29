بانوی قمی در آوردگاه جهانی بر سکوی سوم کشتی با کمربند ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، ام‌البنین محسنی در ادامه حضور مؤثر خود در میادین بین‌المللی، این بار در رقابت‌های کشتی با کمربند بانوان جهان که به میزبانی شهر شارجه امارات برگزار شد، توانست عنوان سوم این دوره از مسابقات را به دست آورد.

این ورزشکار نام‌آشنای قمی که در وزن ۶۶ کیلوگرم برای تیم ملی کشورمان به میدان رفت، با ثبت عملکردی منسجم و تاکتیکی در مراحل مختلف رقابت‌ها، در نهایت بر سکوی سوم جهان قرار گرفت و یک مدال ارزشمند دیگر را به کارنامه خود افزود.

حضور وی در این مسابقات نخستین تجربه بین‌المللی او پس از کسب عنوان قهرمانی جهان در سال گذشته بود، افتخاری که همچنان جایگاه او را به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص کشتی بانوان کشور تثبیت کرده است.

نماینده شایسته ایران در این دوره از مسابقات با اتکا به توان فنی و آمادگی جسمانی مطلوب، توانست نقش مهمی در معرفی توان ورزش بانوان قم در عرصه جهانی ایفا کند و استمرار موفقیت‌های او طی دو سال اخیر نشان می‌دهد که کشتی با کمربند بانوان ایران به پشتوانه استعدادهای استانی همچون محسنی در مسیر رشد و ارتقای بین‌المللی قرار دارد.

محسنی با ثبت این نتیجه در رقابت‌های جهانی شارجه، بار دیگر سهم مهمی در سبد افتخارات ورزشی قم ایفا کرد و انگیزه‌ای تازه برای توسعه و تقویت ورزش‌های سنتی و بومی در میان بانوان ورزشکار استان به وجود آورد.