به گزارش خبرنگار مهر، حسین واژیر، به همراه وحید جعفری طاوسلو رئیس شورای اسلامی شهر، حمید حسنی رئیس کمیسیون فرهنگی و هادی رمضانخانی عضو شورا، با حضور در منزل این بانوی ورزشکار، موفقیت وی در رقابتهای جهانی را تبریک گفتند.
این دوره از مسابقات جهانی کونگفو آزاد با حضور ۱۹ تیم از کشورهای مختلف جهان به مدت دو روز در شهر بورسای ترکیه برگزار شد و مرضیه تقیپور توانست با غلبه بر تمامی حریفان خود، مدال طلای جهانی را برای جمهوری اسلامی ایران به ارمغان بیاورد.
مسئولان مدیریت شهری صباشهر تصاحب مقام بینالمللی توسط این ورزشکار را نمادی از اراده و توانمندی بانوان کشور دانستند و بر حمایت از نخبگان ورزشی به ویژه ورزش بانوان تأکید کردند.
در پایان این دیدار، قهرمان مسابقات جهانی ضمن تشریح سطح رقابتها، از حمایتهای شهرداری و شورای اسلامی صباشهر از جامعه ورزشی قدردانی کرد.
