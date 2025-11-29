تزریق سالانه واکسن آنفلوانزا برای کودکان دیابتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، بیتا علی‌مردانی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح اهمیت واکسیناسیون آنفلوانزا برای کودکان به‌ویژه بیماران دیابتی، با اشاره به هم‌زمانی آغاز فصل شیوع این بیماری با افزایش مراجعه مبتلایان، گفت: آنفلوانزا از جمله بیماری‌های ویروسی است که علائمی شدیدتر از سرماخوردگی ایجاد می‌کند و می‌تواند به بروز مشکلات جدی در برخی گروه‌ها منجر شود.

وی با اشاره به اینکه آنفلوانزا معمولاً با تب، لرز و دردهای عضلانی همراه است، بیان داشت: بسیاری از مبتلایان با مصرف مایعات، استراحت و داروهای ساده بهبود می‌یابند اما در برخی گروه‌ها از جمله کودکان کم‌سن، سالمندان، بانوان باردار و مبتلایان به بیماری‌های قلبی، ریوی یا دیابت، احتمال بروز عوارض خطرناک، بستری شدن و حتی مرگ وجود دارد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قم افزود: بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوانزا ماه‌های شهریور و مهر است، با این حال دریافت واکسن در ماه‌های بعد نیز همچنان تأثیر قابل توجهی در پیشگیری از ابتلاء یا کاهش شدت بیماری دارد و توصیه می‌شود والدین از این فرصت غافل نشوند.

وی ادامه داد: در کودکان مبتلا به دیابت، احتمال تشدید عوارض ناشی از آنفلوانزا بیشتر است و بیماری می‌تواند موجب بی‌ثباتی سطح قند خون شود، از این رو واکسیناسیون سالیانه برای این کودکان ضرورتی جدی و اجتناب‌ناپذیر است و نقش مهمی در کنترل عوارض احتمالی دارد.

علی‌مردانی رعایت نکات مراقبتی در زمان بروز نشانه‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: در صورت شروع علائم اولیه، مراجعه زودهنگام به پزشک و آغاز درمان‌های ضدویروسی راهکاری مؤثر برای جلوگیری از پیشرفت بیماری است.

وی همچنین مصرف مایعات کافی از جمله سوپ، آبگوشت یا آب مرغ و همچنین آب سبزیجات را توصیه کرد و یادآور شد کنترل مکرر قند خون و اصلاح نوسانات احتمالی طبق نظر پزشک اهمیت بسیاری دارد.

این فوق‌تخصص غدد کودکان تأکید کرد: در صورت تشدید علائم یا عدم بهبود با وجود مراقبت‌های اولیه، مراجعه مجدد به پزشک یا مراکز درمانی ضروری است تا از بروز پیامدهای خطرناک جلوگیری شود.