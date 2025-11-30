خبرگزاری مهر، گروه استانها: با فرا رسیدن فصل زمستان، مشاهده افزایش شیوع بیماریهای تنفسی در سطح جامعه یک پدیده تکراری است. با این حال، تجربه کووید -۱۹ در چند سال اخیر، درسی بزرگ و بیبدیل در حوزه بهداشت عمومی به ما آموخت.
تاریخ اولین تست مثبت تأیید شده کرونا در خراسان جنوبی به دهم اسفند ماه سال ۱۳۹۸ بازمیگردد. این لحظه، نقطه عطفی بود که ضرورت تغییرات بنیادین در سبک زندگی روزمره را به همه گوشزد کرد.
دوران طلایی رعایت پروتکلها
در اوایل شیوع این ویروس، جامعه با جدیت اقدام به رعایت مسائل بهداشتی نمود و نتایج این همکاری جمعی چشمگیر بود.
نه تنها شاهد کاهش خیرهکننده شیوع کرونا بودیم، بلکه بهطور همزمان، شیوع سایر بیماریهای عفونی واگیر مانند سرماخوردگیهای فصلی رایج و حتی برخی بیماریهای غیر واگیر که با رعایت بهداشت تنفسی بهبود مییابند، کاهش یافت.
این تجربه ثابت کرد که بهداشت فردی و عمومی، صرفاً یک اقدام پیشگیرانه برای یک ویروس خاص نیست، بلکه یک سپر حفاظتی در برابر طیف وسیعی از تهدیدات سلامتی است.
کرولانزا، هراس مشترک امروز
متأسفانه، با گذشت زمان و کاهش فشار اولیه، رویکرد عادینگری جایگزین احتیاط شد. این تغییر در رفتار جمعی، فرصتی دوباره به ویروسها داد تا قدرت خود را بازیابی کنند و اثرات منفی خود را بر سلامت جامعه بگذارند.
در حال حاضر، ویروس آنفلوآنزا دوباره به اوج شیوع خود رسیده است. چالش اصلی اینجاست که علائم این ویروس، شباهت بسیاری با علائم باقیمانده از کرونا دارد، این تشابه تا حدی است که عموم مردم به آن لقب «کرولانزا» دادهاند. این وضعیت، علاوه بر ایجاد نگرانی، تشخیص و تفکیک بیماریها را نیز برای افراد دشوارتر میسازد.
رشد بیماریهای تنفسی در بیرجند
طالبی، رزیدنت بیماریهای داخلی بیمارستان ولی عصر بیرجند در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در طول سه تا چهار هفته اخیر، مراجعات مرتبط با بیماریهای تنفسی افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه همچنین نتایج آزمایشهای انجامشده در مهر و آبان، نشاندهنده افزایش موارد ابتلاء به آنفلوآنزا بوده است، گفت: درمان آنفلوآنزا به این صورت است که در ساعات اولیه مراجعه، برای برخی افراد خاص، داروی ضدویروس آغاز میشود.
وی با بیان اینکه همچنین پیشگیری از این بیماری از طریق تزریق واکسن آنفلوآنزا امکانپذیر است، افزود: توصیه میشود واکسن آنفلوآنزا در اواخر شهریور یا اوایل مهر تزریق شود.
طالبی بیان کرد: به افراد مسن، بیماران مبتلا به دیابت، فشار خون بالا، زنان باردار و افراد دارای بیماریهای مزمن ریوی تأکید میشود حتماً واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند.
معرفی چهره ویروس
یک پزشک مطرح در خراسان جنوبی و رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت فعلی بیماریهای تنفسی، بیان کرد: در حال حاضر ویروس آنفلوآنزا، گونه غالب در گردش است که خود را با علائمی شبیه سرماخوردگی نشان میدهد.
محمدحسین جامی ادامه داد: بر اساس آزمایشهای انجامشده، اکثر تستهای مثبت مربوط به آنفلوانزا است و نگرانی درباره گونههای جدید کرونا یا آنفلوانزا وجود ندارد.
وی بهترین راه تشخیص قطعی بین آنفلوانزا و کرونا را «آزمایش پیسیآر» نمونه حلق و بینی در مراکز درمانی دانست و گفت: آنفلوانزا معمولاً بهصورت ناگهانی و "طوفانی" بروز میکند و در عرض ۴۸ ساعت به اوج میرسد.
این پزشک عمومی ادامه داد: همچنین علائمی مانند تب بالا (بالای ۳۸ درجه)، سرفه خشک، گلو درد، بیاشتهایی، درد استخوان و بدن و در برخی موارد علائم گوارشی مانند تهوع، استفراغ و اسهال از نشانههای بارز آنفلوانزا هستند.
وی با بیان اینکه این در حالی است که در سرماخوردگی معمولی، بیاشتهایی و درد استخوان دیده نمیشود، افزود: افراد در صورت مشاهده علائم باید از خوددرمانی بهویژه مصرف خودسرانه آنتیبیوتیک جداً پرهیز کنند و به پزشک مراجعه نمایند.
توصیههایی برای شهروندان
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان درمیان ادامه داد: ویروس آنفلوانزا نیازی به آنتیبیوتیک ندارد، مگر اینکه در ادامه، عفونت ثانویهای اضافه شود که تشخیص آن تنها بر عهده پزشک است.
جامی با تأکید بر واگیری بسیار شدید آنفلوانزا، بیان کرد: فرد مبتلا از یک تا دو روز قبل از شروع علائم تا حدود هفت روز پس از آن میتواند ناقل بیماری باشد.
وی افزود: بنابراین ضروری است که تمامی افراد دارای علائم (اعم از کارمند، دانشآموز و…) از حضور در اجتماع خودداری کنند تا چرخه انتقال قطع شود.
جامی بهترین راه پیشگیری در شرایط همهگیری را «رعایت بهداشت فردی» عنوان کرد و گفت: استفاده از ماسک، پرهیز از دست دادن و روبوسی، شستشوی مرتب دست و صورت از مهمترین اقدامات محافظتی است.
این پزشک بیان کرد: تزریق این واکسن برای همه ضروری نیست و عمدتاً برای گروههای هدف شامل افراد ۶۵ سال به بالا، مبتلایان به دیابت، فشارخون، بیماریهای قلبی-عروقی و تنفسی، سرطان، مصرفکنندگان داروهای کورتونی، کودکان و مادران باردار توصیه میشود.
وی بهترین زمان تزریق واکسن را از شهریور تا اوایل مهرماه و حداکثر تا دهه اول مهرماه دانست و گفت: حتی افراد غیر هدف نیز در صورت تمایل به تزریق، حتماً با تجویز پزشک اقدام کنند.
۵۰ درصد از تستها مثبت است
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: از دوازدهم آبانماه، بیش از ۵۰ درصد نمونههای آزمایشگاهی مشکوک به آنفلوآنزا، مثبت شدهاند.
وی اظهار کرد: پیش از آغاز موج فعلی آنفلوآنزا، میزان نمونههای مثبت در حدود ۱۵ درصد بود، اما از هفته دوم آبان، روندی افزایشی مشاهده شده که منجر به مثبتشدن بیش از نیمی از نمونهها شده است.
وی ادامه داد: از مردم خواستاریم در صورت ابتلاء، از مصرف خودسرانه آنتیبیوتیکها جداً خودداری و در صورت بروز علائم خطرناک مانند تنگی نفس، ضعف شدید، تب ماندگار، کاهش سطح هوشیاری یا کبودی لبها، بلافاصله به مراکز درمانی یا پزشک مراجعه کنند.
جمعآور ادامه داد: همچنین به شهروندان توصیه میشود اقدامات پیشگیرانهای مشابه دوران کرونا از جمله شستن دستها، رعایت فاصله اجتماعی، تهویه فضا و تغذیه مناسب را رعایت کنند.
واکسن، راه نجات گروههای خطر
رئیس گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تأکید کرد: استراحت و نوشیدن مایعات گرم، در صورت ابتلاء به آنفلوانزا توصیه میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۰ هزار دوز واکسن آنفلوآنزا برای گروههای در معرض خطر در استان تزریق شده است، افزود: خوشبختانه تاکنون موارد بستری و مرگومیر ناشی از آنفلوآنزا گزارش نشده که احتمالاً به دلیل واکسیناسیون گروههای آسیبپذیر از جمله سالمندان، کودکان زیر ۶ سال، زنان باردار و بیماران زمینهای است.
تجربه تلخ گذشته و وضعیت فعلی، یک پیام روشن و قاطع دارد. رعایت مداوم مسائل بهداشتی، برای پیشگیری از افزایش مجدد و موجهای گسترده بیماریها ضروری است.
شستشوی مکرر دستها، استفاده از ماسک در فضاهای بسته و شلوغ، و حفظ فاصله اجتماعی در صورت امکان، ابزارهایی هستند که ما بارها کارایی آنها را ثابت کردهایم.
نباید بگذاریم درسهای گرانبهای سالهای اخیر به فراموشی سپرده شوند تا شاهد تکرار پیکهای بیماری در این فصل نباشیم.
