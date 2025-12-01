افزایش آمار آنفلوآنزا در آذرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدرضا هاشمیان، فوق تخصص آی‌سی‌یو و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، به بررسی وضعیت آنفلوانزا در کشور و راهکارهای پیشگیری و درمان آن پرداخت. وی در ابتدا به آمار بالای آنفلوانزا در هفته اول آذرماه اشاره کرد و گفت: امسال آنفلوانزا با سرماخوردگی در حال پیشرفت بود که با اقدام به موقع مسئولان، از جمله تعطیلی مدارس، از شدت گرفتن این بیماری جلوگیری شد.

هاشمیان افزود: آنفلوانزا به دلیل قابلیت انتشار سریع و علائم شبه‌سرماخوردگی، می‌تواند به سرعت در محیط‌های شلوغ مانند مدارس و اماکن عمومی گسترش یابد. بنابراین، تعطیلی به موقع مدارس اقدامی مؤثر در کنترل این بیماری بود.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت نکات بهداشتی، گفت: مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه شامل استفاده از ماسک، شستشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون یا الکل، و اجتناب از حضور در مکان‌های شلوغ و فاقد تهویه مناسب است. این اقدامات ساده اما مؤثر می‌توانند از گسترش بیماری جلوگیری کنند.

این متخصص آی‌سی‌یو همچنین به تفاوت‌های آنفلوانزا با سایر عفونت‌های تنفسی اشاره کرد و گفت: آنفلوانزا معمولاً با علائمی مانند تب، سرفه، آبریزش بینی، ضعف، سردرد و درد عضلانی همراه است. اگرچه این علائم شبیه سرماخوردگی هستند، اما آنفلوانزا می‌تواند شدیدتر بوده و به ارگان‌های دیگر مانند ریه‌ها، قلب و سیستم عصبی نیز آسیب برساند.

هاشمیان در ادامه به اهمیت واکسیناسیون تأکید کرد و گفت: واکسن آنفلوانزا برای تمام گروه‌های سنی، از جمله کودکان، جوانان و بزرگسالان، توصیه می‌شود. حتی اگر کسی در پاییز واکسن نزده است، هنوز فرصت دارد تا از الان اقدام کند. خوشبختانه واکسیناسیون در کشور ما نسبت به گذشته بهبود یافته و دسترسی به واکسن آسان‌تر شده است.

وی همچنین به درمان آنفلوانزا اشاره کرد و گفت: درمان آنفلوانزا معمولاً با اقدامات خانگی مانند مصرف مایعات گرم و داروهای مسکن آغاز می‌شود. اما در موارد شدیدتر، مراجعه به پزشک برای دریافت داروهای ضد ویروسی ضروری است.

هاشمیان در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت آنفلوانزا در سایر کشورها اشاره کرد و گفت: در برخی کشورها مانند چین، نرخ مثبت شدن تست‌های آنفلوانزا بالاتر از ایران است. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت رعایت نکات بهداشتی و واکسیناسیون در کنترل بیماری است.

وی به خانواده‌ها توصیه کرد: در صورت بروز علائم آنفلوانزا در کودکان یا افراد مسن، حتماً به پزشک مراجعه کنید. همچنین، از حضور در محیط‌های شلوغ و فاقد تهویه مناسب خودداری کنید. رعایت این نکات ساده می‌تواند از ابتلاء به بیماری و گسترش آن جلوگیری کند.