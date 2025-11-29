تعیین تکلیف اسناد اراضی شهرک کارگاهی خاش پس از ۲۰ سال

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان هاشم زهی از تعیین تکلیف اسناد اراضی شهرک کارگاهی شهرستان خاش پس از ۲۰ سال خبر داد.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این اراضی به دلیل تعارضات و مغایرتهای موجود در طی این سالها بلاتکلیف باقی مانده بودند با پیگیریهای جدی معاونت مربوطه وضعیت این اراضی تعیین تکلیف شد.
وی ادامه داد: در این راستا برای بیش از ۲۵۰ قطعه از اراضی شهرک کارگاهی خاش بنام دولت سند رسمی دریافت شد که برای آن دسته از افرادی که در گذشته این اراضی به نام آنها واگذار شده بود اسناد به نام آنها منتقل خواهد شد و مابقی اراضی نیز از طریق مزایده عمومی به سرمایهگذاران واگذار میشود.
هاشم زهی تصریح کرد: تعیین تکلیف اسناد این اراضی در شهرستان خاش علاوه بر حل معضل حقوقی بسیاری از افراد گامی مهم در جهت رونق اقتصادی و تولید در منطقه است به طوری که با شفافیت در مالکیت و انتقال اسناد نه تنها دغدغههای حقوقی رفع میشود بلکه بستر مناسبی برای جذب سرمایهگذاران فراهم میآید.
وی ادامه داد: علاوه بر این واگذاری اراضی از طریق مزایده عمومی به سرمایهگذاران میتواند به ایجاد زیرساختهای جدید، اشتغالزایی و ارتقا سطح تولید کمک کند.
سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت این تصمیم با توجه به ظرفیتهای موجود در شهرستان خاش و سایر شهرکهای کارگاهی میتواند به عنوان یک محرک اساسی در جهت تقویت تولید داخلی و توسعه پایدار در استان عمل کند.
نظر شما