خبرگزاری مهر، گروه استانها - یوسف برادران مهر؛ راهآهن چابهار - زاهدان به طول ۶۳۴ کیلومتر، یکی از بزرگترین و مهمترین طرحهای زیربنایی شرق ایران به شمار میرود که با هدف اتصال بندر استراتژیک چابهار به شبکه سراسری ریلی کشور در حال اجراست.
این پروژه عظیم، نقش کلیدی در اتصال ایران به کشورهای آسیای میانه و حوزه اوراسیا ایفا خواهد کرد و بهعنوان محور توسعه ریلی جنوب شرق کشور شناخته میشود. ارزش روز این طرح بیش از یک و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.
در جریان اجرای این پروژه، اقدامات فنی و مهندسی گستردهای صورت گرفته که از جمله آن میتوان به احداث ۴۰ دستگاه تونل به طول مجموع ۱۷ کیلومتر و ساخت ۲۰ کیلومتر پلهای خاص اشاره کرد؛ سازههایی که نشاندهنده پیچیدگی و عظمت این طرح هستند. علاوه بر جنبههای فنی، این پروژه تأثیر اجتماعی و اقتصادی چشمگیری نیز داشته است. تاکنون حدود ۵۴۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده که خوشبختانه ۷۰ درصد آن به نیروهای بومی استان اختصاص یافته و زمینهساز ارتقای سطح معیشت و توانمندسازی جامعه محلی شده است.
راهآهن چابهار زاهدان، نماد اراده ملی برای توسعه پایدار و گامی بلند در مسیر پیشرفت ایران بوده که اکنون چند رکورد جدید در روند کار آن به ثبت رسیده است که در ادامه به آنها میپردازیم.
ثبت رکورد تاریخی در ریل گذاری راهآهن کشور
مجید نوذری نژاد سرپرست حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توکل به خداوند متعال، غیرت مثالزدنی مهندسین جوان، حمایتهای قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور، و پشتکار بیوقفه همکاران در شرایط سخت جغرافیایی، رکوردی تاریخی در پروژه راهآهن چابهار زاهدان به ثبت رسید.
وی افزود: ریلگذاری به طول ۸۸ کیلومتر در یک ماه به عنوان یک دستاورد جدید در تاریخ ساخت راه آهن در کشور ریلگذاری به طول ۸۸ کیلومتر در یک ماه دستاوردی جدید در تاریخ راه آهن کشور است، گواهی بر تخصص، تعهد و تلاش نیروهای اجرایی در دشوارترین شرایط و نمادی از اراده ملی برای توسعه زیرساختهای حملونقل کشور است. این رکورد، تقدیم به همه کسانی که برای پیشرفت ایران از خواب و آسایش خود گذشتند.
نوذرنژاد خاطرنشان کرد: عملیات زیرسازی پروژه راهآهن چابهار-خاش شامل مراحل خاکبرداری، خاکریزی، بتنریزی، آرماتوربندی و ساخت پلها و تقاطعهاست که تا اجرای آخرین لایه خاکریز ادامه دارد.
وی افزود: پس از تکمیل این مرحله، عملیات روسازی آغاز میشود که با بالاستریزی (ریختن سنگهای درشت به ضخامت حدود ۱۵ سانتیمتر) شروع شده و با چینش تراورسهای بتنی و نصب ریلها ادامه مییابد.
وی ابراز داشت: این پروژه بزرگ به ۱۰ قطعه اجرایی تقسیم شده و هر قطعه توسط یک پیمانکار مستقل در حال اجراست که تاکنون عملیات زیرسازی قطعه ۲ به پایان رسیده که شامل موارد زیر است: خاکبرداری، خاکریزی، بتنریزی و آرماتوربندی، ساخت پل خاص و تقاطع، احداث ایستگاه درجه ۲ خاش، احداث سه ایستگاه بینراهی درجه ۳
سرپرست حوزه طرحهای شرکت ساخت و توسعه در سیستان و بلوچستان گفت: همچنین عملیات روسازی در دو قطعه به پایان رسیده است: قطعه ۶ ب شامل: چینش تراورس و ریلگذاری به طول ۶۱ کیلومتر و قطعه ۱ ب شامل: بالاستریزی، چینش ۱۰۰ هزار تراورس و ریلگذاری به طول ۶۰ کیلومتر.
نوذری نژاد افزود: این دستاوردها نشاندهنده پیشرفت مستمر پروژه راهآهن چابهار خاش و عزم جدی برای تکمیل زیرساختهای حملونقل در جنوب شرق کشور است.
رکوردی تازه در پشتیبانی پروژه راهآهن چابهار-زاهدان ثبت شد
عطاء الله اکبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: در شرایط دشوار اقلیمی و مسیرهای سختگذر منطقه سیستان و بلوچستان، تیم پشتیبانی کارخانه تولید تراورس بتنی زاهدان موفق شد در یک روز، ۱۰۱ سرویس تریلی تراورس را با برنامهریزی دقیق، مدیریت هوشمند و تلاش بیوقفه به جبهههای مختلف پروژه بارگیری و اعزام کند.
وی اظهار داشت: این موفقیت ارزشمند، نمادی از همت بلند، تعهد سازمانی و روحیه جهادی نیروهای زحمتکش کارخانه است که با وجود مشکلات سوخت، گرمای شدید و صعوبت مسیرها، گامی بزرگ در مسیر پیشرفت ابر پروژه راهآهن چابهار زاهدان برداشتند.
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون دلاری در ابرپروژه کریدور شمال - جنوب
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان اعلام کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در تکمیل زیرساختهای ریلی و جادهای کریدور شمال–جنوب این استان سرمایهگذاری شده است طی یک سال گذشته بیش از ۳۰۰ میلیون دلار در تکمیل زیرساختهای ریلی و جادهای کریدور شمال–جنوب این استان سرمایهگذاری شده است.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این مسیر تصریح کرد: توجه ویژه کشورها و استانهای ساحلی دریای خزر به تکمیل سریع زیرساختهای ریلی و جادهای سیستان و بلوچستان، نشاندهنده جایگاه کلیدی این کریدور در توسعه حملونقل و تجارت منطقهای است.
