به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، عبدالرضا فاتح در جلسه تخصصی «تبیین دستورالعمل صدور، تحویل و تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی برق» که با حضور برخط مدیران دفاتر خدمات مشترکین شرکت‌های توزیع برق برگزار شد، گفت: تعرفه مبدأ صرفاً بر اساس نرخ میان‌باری محاسبه می‌شود و گواهی‌ها در دو نوع اوج (خرداد تا شهریور) و عادی (مهر تا اردیبهشت) به بازار عرضه می‌شوند.

وی سپس به طرح‌های بهینه‌سازی ویژه صنایع مشمول ماده ۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق اشاره کرد و گفت: صنایعی که احداث نیروگاه آن‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهره‌برداری نمی‌رسد، می‌توانند با اجرای اقداماتی مانند تعویض کولرهای گازی پنجره‌ای یا جایگزینی موتورهای کولر آبی قدیمی با موتورهای BLDC، از طریق بازار بهینه‌سازی یا طرح کارور برق، برای افزایش سقف مجاز مصرف در دوره ناترازی اقدام کنند.

فاتح هشدار داد: صنایعی که به تکالیف ماده ۴ عمل نکنند یا از فرصت یادشده استفاده نکنند، در اولویت برنامه‌های محدودیت بار سال آینده قرار خواهند گرفت.

وی همچنین درباره طرح کارور برق توضیح داد: بر اساس مصوبه هیئت وزیران، کارورهای برق می‌توانند با عقد قرارداد با شرکت‌های توزیع، پروژه‌های کاهش مصرف و ارتقای بهره‌وری را اجرا کنند؛ از تعویض تجهیزات و اجرای برنامه‌های ترویجی تا ارائه مشوق به مشترکان.

فاتح تأکید کرد: پس از اندازه‌گیری و صحه‌گذاری، توانیر میزان صرفه‌جویی را به کارور تخصیص می‌دهد تا در تابلوی آزاد بورس انرژی عرضه شود و در ماه نخست، تخصیص گواهی به‌صورت ۱۰۰ درصدی بر مبنای صرفه‌جویی ابرازی انجام خواهد شد.