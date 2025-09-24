میزان ناترازی برق در سال آینده به وضعیت نیروگاه های برقابی بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر در حاشیه رونمایی از طرح ملی سبا، در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه وضعیت ذخایر سوخت مایع نیروگاهها نسبت به سال گذشته مناسبتر است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۷۵ درصد مخازن سوخت مایع نیروگاهها تکمیل است و بهتدریج تا یکماه آینده ذخایر سوخت نیروگاهی تکمیل خواهد شد و به هماهنگی خوبی که با وزارت نفت داریم این روند ادامه خواهد داشت.
رجبی مشهدی با بیان اینکه "قطعاً زمستان امسال شرایط بهتری را در تأمین برق نسبت به سال گذشته داریم"، گفت: برنامههای خوبی را برای تأمین مطلوبتر برق برای فصل سرد امسال برنامهریزی کرده ایم و قطعاً با همکاری وزارت نفت خواهیم توانست شرایط را بهتر مدیریت کنیم.
مدیرعامل توانیر به نقش مهم بارشها در استفاده از ظرفیت نیروگاههای برق آبی اشاره کرد و گفت: میزان کاهش ناترازی برق در تابستان ۱۴۰۵ ارتباط مستقیمی به ظرفیت استفاده از نیروگاههای برق آبی دارد که باید ببینیم میزان بارشها و ذخایر سدها برای استفاده از این ظرفیت بهچهصورت خواهد بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه بر اساس مواد و احکام قانون برنامه هفتم و قانون مانعزدایی، پیشبینی شده بهکسانی که صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی داشته باشند، برقی که صرفهجویی میشود از طریق گواهی صرفهجویی به آنها بازگردانده شود.
مدیرعامل توانیر در این زمینه ادامه داد: این گواهیها این قابلیت را دارند بهعنوان برقی که قطع نمیشود در اختیار صنایع قرار بگیرد و یا در تابلوی بهینه سازی مصرف عرضه میشوند که قیمت بسیار بالایی دارد که قطعاً از آن استقبال میشود.
رجبی مشهدی با اشاره به نحوه اعطای مشوقهای بهصرفهجویی برق در بخش خانگی گفت: از امسال طرح کارور برق در حال راهاندازی است که بر اساس آن، تا تابستان آیندته فرارگیر میشود و در این قالب، مشترکانی که در بخش خانگی صرفهجویی میکنند میتوانند برق صرفهجویی شده را به کاور برق برسانند.
رجبی مشهدی در پاسخ به سوالی در خصوص نقش واردات گاز از روسیه در کاهش ناترازی سوخت نیروگاهها گفت: قطعاً افزایش تأمین گاز به کاهش مصرف سوخت مایع در نیروگاهها و پایداری تولید برق در فصل سرما کمک خواهد کرد.
نظر شما