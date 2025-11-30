  1. سیاست
  2. مجلس
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۵۷

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار امروز مجلس

ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار امروز مجلس

دقایقی پیش جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش جهت تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)

کد خبر 6672566
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسین IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      0 0
      پاسخ
      مهریه نامتعارف که با اقتصاد داغون و افزایش روزانه طلا به تعهد غیر واقعی تبدیل شده هیچ وقت زوج و خانواده اش و اقوامش نمی‌توانند آن را پرداخت کنند ،این یعنی ایراد مشکل فقط بخاطر این است که طلا بابت مهریه را بعد از عقد نباید بصورت جهانی محاسبه کرد ،اگر به فکر پشتوانه زن هستید چونکه هر دو در کشور با یک اقتصاد زندگی میکنند باید بعد از عقد سالهای بعد را با شاخص افزایش تورم سالانه بانک مرکزی محاسبه کنید که حقوق کارگران و کارمندان مشخص می‌شود تا تعادل بین تعهد مرد نسبت به مهریه و درآمد آقا برقرار باشد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها