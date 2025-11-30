ادامه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در دستورکار امروز مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (یکشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۴) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی

گزارش کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد طرح اصلاح قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش جهت تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشر شده

تقاضای دوفوریت در مورد لایحه الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۳)

تقاضای دوفوریت در مورد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۴)