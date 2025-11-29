تأیید ابتلای بیماران بستری در سمنان به کووید و آنفلوانزا

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزی است که شاهد گسترش بیماری آنفولانزا با علائم شدید در بین مردم استان سمنان مانند دیگر نقاط کشورمان هستیم حالا دانشگاه علوم پزشکی سمنان تائید کرده که تعداد زیادی از افراد بستری شده در بیمارستانهای سمنان با کووید مثبت و همچنین آنفولانزای شدید روبرو هستند.
در شاهرود و میامی هم موارد بستری با علائم کویید و آنفولانزا رو به افزایش است آنطور که علی رشیدی پور صبح شنبه در جمع خبرنگاران در دانشگاه علوم پزشکی سمنان اعلام کرده تعداد افراد درگیر بیماری آنفولانزا در شهرستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنان رو به افزایش است.
علی رشیدی پور با بیان اینکه ۳۰ بیمار با تشخیص قطعی یا مشکوک به بیماریهای کووید و آنفلوانزا در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری هستند، افزود: از این بین هشت بیمار در بخش مراقبتهای ویژه تحت مراقبتهای تخصصی قرار دارند
وی با بیان اینکه حال مابقی بیماران بستری شده هم اکنون پایدار است، بیان کرد: تشخیص قطعی یا مشکوک به بیماریهای کووید و آنفلوانزا در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان در حال انجام است و شاهد افزایش مراجعهها به پزشکان با علائم سرما خوردگی هستیم.
از آنجا که استان سمنان دارای دو دانشگاه علوم پزشکی در سمنان و شاهرود است، در شرق استان هم وضعیت بهتر نیست. تعداد مراجعان با علائم آنفولانزا و بیماریهای تنفسی بسیار بالا رفته و مطب پزشکان و درمانگاههای شهرستان بسیار شلوغ شده است.
گفتنی است در بسیاری موارد علائم کووید و آنفلوانزا نیازمند مراجعه به بیمارستان و بستری نیست اما تشخیص به موقع و درمان این بیماری میتواند به سرعت به بهبود افراد کمک کند. از این منظر استفاده از ماسک و همچنین شستشوی دستها به صورت مکرر در طول شبانه روز به مردم توصیه میشود.
تقویت سیستم ایمنی بدن دیگر موضوعی است که میتواند از ابتلای به بیماریها مؤثر باشد از سوی دیگر قرار نگرفتن در معرض جمعیت به خصوص برای سالمندان و کودکان زیر پنج سال و همچنین افراد دارای بیماریهای مزمن، از دیگر توصیههای صورت گرفته برای عدم ابتلای به بیماریهای تنفسی فصل پاییز است.
نظر شما