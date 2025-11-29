به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: این حادثه در روستای بیتجن، در ۱۰ کیلومتری مرز اسرائیل (اراضی اشغالی) و کوه هرمون سوریه، منطقهای که ارتش رژیم متجاوز اسرائیل مرتباً در آن فعالیت میکند، رخ داده است. این حادثه حدود ساعت دو بامداد پس از آن رخ داد که یک نیروی زرهی ارتش اشغالگر اسرائیل برای انجام عملیات دستگیری اعضای جماعت اسلامی در خانههایشان وارد شهر بیتجن در حومه دمشق شد. منطقه بیتجن در ریف دمشق واقع است و تلویزیون رژیم صهیونیستی ادعا کرد که هدف از این عملیات بازداشت دو برادر تحت تعقیب از جماعت اسلامی سوریه است. روزنامه عبری یدیعوت آحارونوت گزارش داد که در جریان این درگیری مجموعهای از نظامیان صهیونیستی در بیتجن محاصره شدهاند و ارتش اسرائیل این منطقه را بمباران کرده است تا محاصره شکسته شود.
منابع صهیونیستی مدعیاند که سه نفر از افراد تحت تعقیب سوری بازداشت شدهاند و ارتش رژیم به اطراف منطقه بیتجن عقبنشینی کرده است. منابع صهیونیستی ضمن اعلام مشارکت نیروهای ذخیره گروهان ۲۱۰ ارتش رژیم اشغالگر ادعا کردند که ارتش اسرائیل به دنبال بازداشت دو برادر بود که گفته شده است در عملیاتهای ضد اسرائیلی دست دارند. در این عملیات یک یگان چترباز ذخیره از تیپ ۵۵ اسرائیل وارد ساختمان شد، افراد تحت پیگرد اشغالگران را بازداشت کرد اما هنگام خروج نیرو از ساختمان، از فاصله نزدیک به نظامیان اسرائیلی شلیک شد.
تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارش دیگری اعلام کرد بعد از بازداشت افراد تحت تعقیب و ترک کردن منطقه، افراد مسلح سوری از فاصله ۲۰۰ متری به سمت یک خودرو نظامی اسرائیلی تیراندازی کردهاند و تعدادی از نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی زخمی شدند که با بالگرد به بیمارستانهای رامبام و شیبا انتقال داده شدند. منابع خبری میگویند که ارتش اسرائیل در این عملیات از تیپ چتربازان هم استفاده کرده است. در حین عقبنشینی این نیرو، مردم شهر به آنها حمله کردند و با تیراندازی از فاصله نزدیک به آنها کمین زدند.
پس از آنکه تبادل آتش شدت گرفت دقایقی بعد، نیروی هوایی رژیم صهیونیستی نیز به محل فراخوانده شد اما به دلیل نزدیکی نظامیان اسرائیلی به مظنونان، قادر به شلیک اولیه نبود. طبق اعتراف خود اشغالگران، ۶ نفر از اعضای این نیرو، از جمله دو افسر، در این کمین زخمی شدند که حال سه نفر از آنها وخیم است اما منابع محلی میگویند دستکم ۱۳ نظامی اسرائیلی در این درگیریها زخمی شدند. مبارزان مقاومت یک خودرو زرهی اشغالگران را از کار انداختند که نیروی اسرائیلی به دلیل آتش گشودن ساکنان منطقه به سوی اشغالگران نتوانست آن را بازیابی کند.
سپس، نیروی هوایی و توپخانه رژیم اسرائیل مداخله کردند و خودرو رهاشده اسرائیلی را هدف قرار دادند و حملات هوایی سنگینی را انجام دادند که باعث ویرانی گسترده شد. منابع خبری میگویند که در این درگیری ۱۳ شهروند سوری شهید و ۲۵ نفر دیگر مجروح شدند. منابع سوری تصویر جوانی به نام «حسن محمد عبدالرزاق السعدی» را منتشر کردند که قرار بود روز جمعه داماد شود اما در درگیریهای پنجشنبه شب بیتجن به شهادت رسید.
رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش درگیریها در تمام منطقه است
حازم قاسم، سخنگوی جنبش حماس در واکنش به این درگیریها گفت: تجاوز بامداد روز جمعه رژیم صهیونیستی به سوریه و تداوم بمباران مناطقی در غزه، کرانه باختری و لبنان ثابت میکند که رژیم صهیونیستی به دنبال گسترش درگیریها در تمام منطقه است.وی تاکید کرد: کابینه رژیم صهیونیستی با رفتارهای خصمانه خود دلیل واقعی بیثباتی در منطقه است بنابراین باید موضع یکپارچه عملی توسط کشورهای عربی، اتخاذ و جلوی این کابینه سرکش گرفته شود.
اشغالگر، منشأ بیثباتی و شر در منطقه ماست
جنبش جهاد اسلامی فلسطین نیز در بیانیهای اعلام کرد: تجاوز خائنانه صهیونیستی به شهر بیتجن در حومه دمشق، تأیید میکند که اشغالگری، خطری برای ملتهای امت ما و منشأ بیثباتی و شر در منطقه ماست. این رژیم در پی گسترش دامنه جنگها برای خدمت به برنامه توسعهطلبانه و تجاوزکارانه خود، در فلسطین، لبنان یا سوریه است. اشغالگران صهیونیست همچنان به حملات خود به خاک سوریه ادامه میدهند؛ حملاتی که نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بینالمللی و قطعنامههای سازمان ملل است. سوریه این حملات را محکوم میکند و از جامعه بینالمللی میخواهد که موضع قاطعی برای توقف آن اتخاذ کند.
سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو از نظامیان این رژیم مستقر در سوریه فراتر از خط آتشبس بازدید کرده است. گدعون ساعر، وزیر خارجه و یسرائیل کاتس، وزیر جنگ این رژیم نیز وی را همراهی میکردند.ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت قانونی بشار اسد به شدت حملات خود علیه زیرساختها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماههای گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد. از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استانهای درعا و قنیطره پرداخته است.
واکنش خنثی رژیم جولانی به تجاوز صهیونیستها
اما وزارت خارجه دولت موقت سوریه در بیانیهای خنثی به تجاوز رژیم اسرائیل به تمامیت ارضی سوریه واکنش نشان داد و تاکید کرد: تجاوز جنایتکارانه اسرائیل به منطقه بیتجن که منجر به درگیری شد را به شدت محکوم میکنیم.
در این بیانیه آمده است: نیروهای اشغالگر به دلیل شکست خوردن در نفوذ خود، منطقه بیتجن را به طور وحشیانه بمباران کردند. وزارت خارجه دولت جولانی خاطرنشان کرد: نیروهای اشغالگر کشتار وحشیانهای را مرتکب شدند که در نتیجه آن بیش از ۱۰ غیرنظامی از جمله زنان و کودکان قربانی شدند. در ادامه این بیانیه آمده است: مسئولیت این تجاوز خطرناک برعهده رژیم اسرائیل است و تاکید میکنیم که تداوم تجاوزها امنیت منطقه را تهدید میکند.
