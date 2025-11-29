به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا لکزائی از امضای تفاهمنامه همکاری برای آبرسانی به یک روستای شهرستان دشتیاری با مشارکت قرارگاه جهادی شهید فیاضبخش خبر داد.
قائم مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: تفاهمنامه همکاری میان شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان و قرارگاه جهادی شهید فیاضبخش با هدف اجرای خط انتقال آب روستای دیزی از بخش مرکزی شهرستان دشتیاری و در راستای رفع تنش آبی این روستا به امضا رسید.
وی ادامه داد: این تفاهمنامه با هدف بهبود وضعیت تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در این روستا با جمعیتی بالغ بر ۶۶۰ نفر منعقد شد و بر اساس مفاد این توافق، خیر مشارکتکننده از قرارگاه جهادی شهید فیاضبخش متعهد شده است نسبت به تهیه لوله و اجرای خط انتقال آب به طول ۵ کیلومتر برای رساندن آب پایدار به روستای دیزی اقدام کند.
لکزائی در پایان گفت: این مشارکت در راستای توسعه زیرساختهای آبرسانی و حمایت از مناطق محروم انجام میشود و در مقابل، شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان نیز تعهداتی شامل نقشهبرداری، طراحی فنی، نظارت بر اجرای پروژه و بهرهبرداری پس از تحویل کامل خط انتقال و تأسیسات مربوطه را بر عهده خواهد داشت.
