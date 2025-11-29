  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۷

لکزایی: ۶۶۰ نفر از روستاییان دشتیاری از آب شرب بهره‌مند می‌شوند

زاهدان- قائم‌مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از امضای تفاهم‌نامه همکاری برای آبرسانی به یک روستای شهرستان دشتیاری با مشارکت قرارگاه جهادی شهید فیاض‌بخش خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا لکزائی از امضای تفاهم‌نامه همکاری برای آبرسانی به یک روستای شهرستان دشتیاری با مشارکت قرارگاه جهادی شهید فیاض‌بخش خبر داد.

قائم مقام شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اعلام این خبر بیان کرد: تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان و قرارگاه جهادی شهید فیاض‌بخش با هدف اجرای خط انتقال آب روستای دیزی از بخش مرکزی شهرستان دشتیاری و در راستای رفع تنش آبی این روستا به امضا رسید.

وی ادامه داد: این تفاهم‌نامه با هدف بهبود وضعیت تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در این روستا با جمعیتی بالغ بر ۶۶۰ نفر منعقد شد و بر اساس مفاد این توافق، خیر مشارکت‌کننده از قرارگاه جهادی شهید فیاض‌بخش متعهد شده است نسبت به تهیه لوله و اجرای خط انتقال آب به طول ۵ کیلومتر برای رساندن آب پایدار به روستای دیزی اقدام کند.

لکزائی در پایان گفت: این مشارکت در راستای توسعه زیرساخت‌های آبرسانی و حمایت از مناطق محروم انجام می‌شود و در مقابل، شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان نیز تعهداتی شامل نقشه‌برداری، طراحی فنی، نظارت بر اجرای پروژه و بهره‌برداری پس از تحویل کامل خط انتقال و تأسیسات مربوطه را بر عهده خواهد داشت.

