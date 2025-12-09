کم آبی منجر به جیره بندی موقت آب روستاهای دشتیاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد سرگلزایی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان گفت: در دو سال گذشته، کاهش شدید بارشها در حوزه بالادست سد پیشین، رودخانه سرباز و سایر نقاط آبریز باعث کاهش محسوس حجم ذخیره سد و محدودیت در تخصیص آب شرب شده است.
وی ادامه داد: بهدلیل این افت منابع، میزان آزادسازی آب از سوی شرکت آب منطقهای کاهش یافته و این موضوع بر روند رسیدن آب به بند شیرگواز اثر گذاشته است.
سرگلزایی افزود: با توجه به فاصله زمانی حدود ۲۰ روزه برای رسیدن آب رهاسازیشده از سد تا بند شیرگواز و طی مسیرِ بیش از ۴۰ کیلومتر در بستر رودخانه باهوکلات که بخشی از آن نیز در طول مسیر توسط مصرفکنندگان برداشت میشود، مقدار آب ورودی به بند محدود شده و شرکت آب و فاضلاب ناچار است در بازههای زمانی کوتاه، پمپاژ آب از خط شیرگواز را انجام دهد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان همچنین یادآور شد: متأسفانه وجود گلولای و رسوبات انباشتهشده در پشت بند شیرگواز نیز ذخیرهسازی را دشوارتر کرده و ظرفیت پمپاژ را کاهش داده است.
وی با اشاره به اقدامات لازم برای جلوگیری از اختلال در روند خدماترسانی به مردم تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب ضمن آغاز اقدامات فوری برای تأمین آب شرب روستاهای شهرستان دشتیاری، طرحهای بلندمدت پایداری آب این منطقه را نیز با سرعت در دست اجرا دارد.
سرگلزایی با اشاره به برنامههای در دست اجرا افزود: تأمین اضطراری آب از طریق خط انتقال زیردان و چاههای سولدانها برای بخشی از روستاها بهصورت جیرهبندی، آبرسانی سیار و لایروبی چاههای دهانهگشاد حاشیه بند شیرگواز و ایجاد کانال انحرافی برای بهبود پمپاژ عملیاتی شده است.
وی همچنین از اجرای طرحی برای تأمین مطمئن و پایدار آب برای جمعیت روستایی دشتیاری خبر داد و افزود: اجرای خط انتقال پایدار از سد پیشین تا بند شیرگواز به طول ۵۵ کیلومتر در حال انجام است که تاکنون بیش از ۳۰ کیلومتر آن اجرا شده و ادامه پروژه در مرحله خرید لوله و تأمین منابع مالی است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از مردم این منطقه خواست، از شوراها و دهیاریها برای ثبت درخواست آبرسانی سیار از طریق امور آب و فاضلاب دشتیاری اقدام کنند.
سرگلزایی خاطرنشان کرد: شرکت آب و فاضلاب تأکید میکند که همه تلاشها با هدف تأمین مطمئن و پایدار آب شرب روستاهای دشتیاری در حال انجام است و با تکمیل پروژههای در دست اقدام، شرایط آبی منطقه بهصورت قابلتوجهی بهبود خواهد یافت.
