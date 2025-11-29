به گزارش خبرگزاری مهر، مهلت افتتاح حساب وکالتی برای شرکت در طرح عرضه خودروهای وارداتی که از روز سه‌شنبه چهارم آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شده بود، ابتدا قرار بود تا روز یکشنبه (۹ آذر) ادامه یابد، اما این زمان بنا بر اعلام سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه دهم آذرماه تمدید شد.

براساس اطلاعیه منتشرشده، متقاضیان می‌توانند در بازه تعیین‌شده یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های واجد شرایط، به نام «سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی» وکالتی کرده و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب مسدود کنند.

سامانه تأکید کرده است؛ حساب‌هایی که با عنوانی غیر از عنوان مذکور وکالتی شوند، امکان ثبت‌نام نخواهند داشت و مسئولیتی نیز متوجه سامانه نخواهد بود.

از سوی دیگر، مهلت ثبت‌نام و انتخاب اولویت‌ها که پیش‌تر تا ۱۲ آذرماه اعلام شده بود، تا ۱۵ آذرماه تمدید شده است و متقاضیان موجود در فهرست مجاز می‌توانند طی این مدت با مراجعه به سامانه اقدام به ثبت‌نام و انتخاب دو اولویت کنند.