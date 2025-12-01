به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی؛ علاقه‌مندان به خرید خودروهای وارداتی تا ساعت ۱۴ امروز ۱۰ آذر فرصت دارند یکی از حساب‌های خود را نزد بانک‌های واجد شرایط به نام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان وکالتی کنند سپس دو اولویت خودوریی خود را از ۷ محصول عرضه شده در سامانه salecars.ir انتخاب کنند.

در اطلاعیه منتشرشده همچنین تأکید شده است قیمت خودروهای درج‌شده در سامانه مربوط به بهای آنها در مبادی ورودی کشور است و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، هزینه اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت نهایی افزوده خواهد شد.

شرکت‌های عرضه‌کننده موظف‌اند تمامی ضوابط ماده ۴ آئین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و قراردادهای فروش را کاملاً مطابق آئین‌نامه سازمان حمایت منعقد کنند. هرگونه درج بند خارج از چارچوب، اخذ وجه اضافه یا تحویل خارج از مهلت قانونی مشمول مسئولیت حقوقی برای شرکت خواهد بود.

براساس اطلاعیه سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی؛ متقاضیان پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، تمامی شرایط و اسناد مرتبط را به‌طور کامل مطالعه کنند؛ زیرا پرداخت وجه یا امضای قرارداد به معنای پذیرش کامل شرایط است و ادعای بی‌اطلاعی پذیرفته نمی‌شود.

همچنین افرادی که در ۲۴ ماه گذشته در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی برنده شده‌اند، مجاز به ثبت‌نام مجدد نیستند.

براساس اعلام مدیر سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی در این دوره حداقل ۴ هزار خودروی وارداتی در سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی عرضه می‌شود.

متقاضیان پس از افتتاح حساب وکالتی تا ۱۵ آذر فرصت دارند در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی salecars.ir ثبت نام و اولویتهای خود را انتخاب کنند.