عرضه خودروهای وارداتی از ۲ تا ۴.۸ میلیارد تومان

به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین دوره عرضه خودروهای وارداتی در سال جاری، ۶ مدل خودرو عرضه شده که قیمت این خودروها از ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تا چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

ارزان‌ترین خودروی عرضه شده در این دوره، خودروی سوزوکی جیمنی ۳ درب (Jimny-۳) به قیمت ۲ میلیارد و ۱۳۵ میلیون تومان است. سوزوکی جیمنی ۳ درب از برند سوزوکی و تولید کشور ژاپن است که این خودرو به دلیل طراحی خاص و ابعاد کوچک، در سگمنت شاسی بلندهای جمع و جور آفرودی و شاسی مستقل نردبانی است.

خودروی کیا کی ۳ ۱.۵ لیتر (K۳) با قیمت ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از برند کیا، با دو پیشرانه ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی و ۱.۴ لیتری توربو مونتاژ کشور چین است.

از دیگر خودروهای عرضه شده در این دوره، هیوندای النترا ۱.۵ لیتر (Elantra) به قیمت ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان است که در چین مونتاژ می‌شود و دارای پیشرانه ۱.۵ لیتری با قدرت ۱۱۵ اسب بخار و گشتاور ۱۴۴ نیوتن‌متر است، گیربکس CVT نیز نیروی تولیدی را به چرخ‌های جلو منتقل می‌کند.

تویوتا کرولا کراس هیبرید (Corolla Cross) یکی دیگر از خودروهای عرضه شده در این دوره است که به قیمت ۲ میلیارد و ۵۲۸ میلیون تومان است. این خودرو محصولی از برند معتبر تویوتا در چین مونتاژ می‌شود و به عنوان یک کراس‌اوور ساب‌کامپکت هیبریدی شناخته می‌شود.

نبکا پلاگین هیبرید (Nebka-Hybrid) به قیمت ۲ میلیارد و ۷۲۲ میلیون تومان، نیز جدیدترین کراس اور شرکت Skywell با نام اسکای ول HT-i PHEV که در ایران به اسم نبکا پلاگین هیبریدی شناخته می‌شود.این خودرو به پکیج باتری ۲۱.۶۸ کیلو وات ساعتی مجهز شده است و از یک موتور بنزینی ۱.۵ لیتری تنفس طبیعی با کد F۳۱A و یک موتور الکتریکی تشکیل شده است. موتور بنزینی این مجموعه با حداکثر قدرت ۱۱۰ اسب بخار و حداکثر گشتاور ۱۳۵ نیوتن متر، دارای راندمان حرارتی بسیار بالای ۴۳.۰۴ درصد است.

یکی دیگر از خودروهای عرضه شده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی به نام کیا اسپورتیج لانگ (Sportage) به قیمت سه میلیارد و ۳۵۳ میلیون تومان است که از برند کیاست. این نسخه به یک پیشرانه ۱.۵ لیتر ۴ سیلندر توربوشارژ مجهز به سیستم پاشش سوخت مستقیم (GDI) است. توانایی تولید ۱۹۸ اسب بخار قدرت و گشتاور قابل‌توجه ۲۵۳ نیوتن‌متر را داراست. نیروی موتور توسط یک گیربکس ۸ سرعته اتوماتیک AT (مبدل گشتاور) به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود.

هیوندای توسان لانگ (Tucson) به قیمت سه میلیارد و ۴۰۲ میلیون تومان از برند کره‌ای است که در بخش قوای محرکه و مشخصات فنی زیر کاپوت خود به یک پیشرانه ۱.۵ لیتر ۴ سیلندر توربوشارژ با سیستم پاشش سوخت مستقیم (Gdi) مجهز شده است که حداکثر می‌تواند ۱۹۷ اسب بخار قدرت و ۲۵۳ نیوتن متر گشتاور را تولید کند. این قدرت از طریق یک جعبه دنده ۸ سرعته اتوماتیک AT به چرخ‌های جلو منتقل می‌شود.

متقاضایان باید در نظر بگیرند که به تمامی مبالغ این خودروها، هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و… اضافه می‌شود.

بر اساس اطلاعیه این سامانه، متقاضیان از روز سه شنبه چهارم تا روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه می‌توانند پس از وکالتی کردن حساب، نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی به نشانی h ttps://salecars.ir اقدام نمایند.

در کنار سامانه عرضه خودروهای وارداتی، سامانه دیگری به نام اتونوین همزمان اقدام به عرضه یک مدل خودرو از برند تویوتا راو ۴ را به قیمت چهار میلیارد و ۸۰۶ میلیون تومان کرده که مدل ۲۰۲۵ ساخت ژاپن است و در نسخه دو دیفرانسیل ۲.۵ لیتری به بازار ایران آمده است.

متقاضیان باید تا ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه (هشتم آذرماه) یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام "سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی" وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود نمایند.