آغاز اجرای ابرپروژه مهاجرت کابل مسی به فیبر نوری در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه برگردان کابل مسی به فیبر نوری ظهر شنبه با حضور استاندار کرمانشاه و ارتباط تصویری با محمد جعفرپور مدیرعامل مخابرات ایران و جمعی از معاونان این شرکت برگزار شد.

حمیدرضا امیری، مدیرکل مخابرات استان کرمانشاه، در این مراسم با ارائه گزارشی از روند اجرای طرح، آن را یکی از بزرگ‌ترین و کم‌سابقه‌ترین پروژه‌های تاریخ وزارت ارتباطات دانست که به‌صورت همزمان در سراسر کشور آغاز شده است.

وی با اشاره به پایان عمر شبکه مسی و تجهیزات فرسوده مخابرات افزود: فناوری مسی در شرایط کنونی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و با توجه به افزایش استفاده از اینترنت و پیش‌بینی اتصال ده‌ها وسیله خانگی تا سال ۲۰۳۰، مهاجرت به فیبر نوری یک ضرورت قطعی است.

به گفته امیری، اجرای این طرح علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، موجب افزایش شاخص‌های اقتصادی، رشد GDP استان و ایجاد حدود هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم خواهد شد.

جزئیات فنی طرح، ظرفیت اشتغال و ضرورت همکاری دستگاه‌ها

مدیر مخابرات کرمانشاه با اشاره به امنیت بالای اطلاعات در شبکه فیبر نوری و کاهش مصرف انرژی مراکز مخابراتی به یک‌هشتم سطح فعلی گفت این طرح نقش مهمی در تسهیل خدمات عمومی، آموزشی و اداری خواهد داشت.

وی حجم عملیات پروژه را شامل ۴۰۰ کیلومتر حفاری و لوله‌گذاری، ۵۰۰ کیلومتر کابل‌کشی و ۱۴ میلیون متر فیبرکشی داخل منازل عنوان کرد و تعداد مشترکان تحت پوشش را بیش از ۲۳۰ هزار مشترک خانگی، اداری و تجاری اعلام کرد.

امیری همچنین از راه‌اندازی خط آموزشی ویژه برای جذب جوانان جویای کار خبر داد و پیشنهاد تأسیس خط تولید تجهیزات فیبر نوری در استان را اقدامی اقتصادی و اشتغال‌زا دانست.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهرداری، خواستار مشارکت بیشتر دستگاه‌های اجرایی در تکمیل این پروژه شد و تأکید کرد اعتبار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی آن از محل منابع داخلی شرکت مخابرات ایران تأمین شده است.