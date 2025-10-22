  1. دانش و فناوری
دستورالعمل مهاجرت از کابل مسی به فیبرنوری تصویب شد

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات "دستورالعمل تعیین الزامات و شرایط برگردان شبکه دسترسی سیم مسی شرکت مخابرات ایران به شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری" را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در این مصوبه شرایط و الزامات فرایند جایگزینی شبکه سیم مسی با شبکه فیبر نوری، مفاد قرارداد عمده فروشی با دارندگان تعهد ایجاد شبکه فیبر، برنامه زمان بندی و اجرای پروژه و نحوه و کیفیت ارائه خدمات به مشترکین در زمان اجرای برگردان شبکه تعیین شده است.

بر اساس این مصوبه شرکت مخابرات ایران برای اجرای برگردان شبکه مسی به فیبر نوری بایستی برنامه زمان بندی و اجرای یک ساله برای شهرها، روستاها و مراکز مخابراتی را به تفکیک منطقه به رگولاتوری و سایر دارندگان پروانه UNSP اعلام و حداقل سه ماه قبل از اجرای برگردان در هر منطقه، زمان بندی مهاجرت از کابل مسی به شبکه فیبر نوری را به مشترکین اطلاع رسانی کند.

در این مصوبه به منظور حفظ حقوق کاربران، مدت زمان مجاز قطع خدمات مشترکان در اجرای برگردان شبکه کابل مسی به فیبر نوری، حداکثر ۲۴ ساعت تعیین شده و شرکت مخابرات ایران موظف شده است حداقل دو هفته قبل از اجرای برگردان، زمان دقیق و جزئیات اختلال در ارائه خدمات به مشترکان را به آنان اعلام کند.

