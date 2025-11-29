  1. استانها
  2. خوزستان
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

ترانزیت ریلی گازوئیل از بندر امام خمینی(ره) به افغانستان آغاز شد

اهواز – مدیرکل راه‌آهن جنوب از آغاز ترانزیت ریلی ماهانه هفت هزار تن گازوئیل از بندر امام خمینی (ره) به افغانستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ولدی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نخستین محموله گازوئیل از ایستگاه راه‌آهن بندر امام خمینی بارگیری شده و از طریق واگن‌های مخزن‌دار، مسیر ریلی جنوب کشور را تا مرز شمتیغ طی خواهد کرد و سپس وارد افغانستان شده و تا ایستگاه روزنک در مجاورت شهر هرات ادامه مسیر می‌دهد.

وی طول این محور ترانزیتی را حدود دو هزار و ۱۴۸ کیلومتر عنوان کرد و گفت: این کریدور ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه‌های لجستیکی به همراه دارد و ظرفیت جدیدی در توسعه صادرات و ترانزیت سوخت ایجاد می‌کند.

مدیرکل راه‌آهن جنوب افزود: راه‌آهن جنوب آمادگی دارد عملیات ترانزیت ماهانه هفت هزار تن گازوئیل را به‌صورت مستمر اجرا کند تا نیازهای سوختی و تجاری کشور همسایه تأمین شود.

