ترانزیت ریلی گازوئیل از بندر امام خمینی(ره) به افغانستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ولدی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: نخستین محموله گازوئیل از ایستگاه راه‌آهن بندر امام خمینی بارگیری شده و از طریق واگن‌های مخزن‌دار، مسیر ریلی جنوب کشور را تا مرز شمتیغ طی خواهد کرد و سپس وارد افغانستان شده و تا ایستگاه روزنک در مجاورت شهر هرات ادامه مسیر می‌دهد.

وی طول این محور ترانزیتی را حدود دو هزار و ۱۴۸ کیلومتر عنوان کرد و گفت: این کریدور ریلی نسبت به حمل‌ونقل جاده‌ای، صرفه‌جویی قابل توجهی در زمان و هزینه‌های لجستیکی به همراه دارد و ظرفیت جدیدی در توسعه صادرات و ترانزیت سوخت ایجاد می‌کند.

مدیرکل راه‌آهن جنوب افزود: راه‌آهن جنوب آمادگی دارد عملیات ترانزیت ماهانه هفت هزار تن گازوئیل را به‌صورت مستمر اجرا کند تا نیازهای سوختی و تجاری کشور همسایه تأمین شود.